Menos comida no lixo: cidade chinesa reduz desperdício em banquetes e restaurantes

Uma cidade do leste da China reduziu em média 25% o desperdício de alimentos em banquetes rurais após adotar diretrizes para ajustar cardápios e evitar excessos. A iniciativa faz parte de uma estratégia de Shaoxing, na província de Zhejiang, que também inclui mudanças em restaurantes, coleta seletiva e tratamento de resíduos.

No subdistrito de Fushan, mais de 600 restaurantes passaram a incentivar pedidos em quantidades menores. Avisos para que os clientes evitem deixar comida no prato e a oferta de porções reduzidas tornaram-se comuns nos estabelecimentos locais.

As medidas ajudaram a colocar Shaoxing no centro da Celebração Global do Dia Mundial da Limpeza de 2026, realizada entre sábado e segunda-feira. Foi a primeira vez que a China sediou a comemoração, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2023 e celebrada anualmente em 20 de setembro.

Com o tema “De Pratos Limpos a Cidades Limpas”, o encontro reuniu cerca de 800 participantes de agências da ONU, organizações internacionais, indústrias e empresas. A discussão relacionou a redução do desperdício dentro de casa à gestão de resíduos e ao uso mais eficiente de recursos nas cidades.

“Reduzir o desperdício alimentar pode conservar recursos, fortalecer a segurança alimentar e diminuir a pressão sobre os sistemas de coleta e tratamento de resíduos”, afirmou Cecilia Andersson, oficial de Gestão de Programas e líder de Gestão de Resíduos da ONU-Habitat.

A política de Shaoxing vai além dos alimentos. Desde 2023, a cidade concluiu 514 projetos ligados à construção de uma cidade mais limpa, enquanto o índice de satisfação pública informado no texto passou de 91,08% para 95,02%. Shaoxing também instalou quase 4.500 pontos de coleta seletiva e modernizou sua plataforma de gestão de resíduos.

As iniciativas locais fazem parte de um movimento mais amplo da China na área. Em janeiro, o país divulgou um plano para aumentar sua capacidade de tratamento de resíduos sólidos nos cinco anos seguintes. O 15º Plano Quinquenal, referente ao período de 2026 a 2030, também prevê ações para tratamento de resíduos, controle de riscos ambientais e combate a poluentes emergentes.

Fonte: News.cn