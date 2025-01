‘Sete Magníficas’: desaceleração no crescimento pressiona setor de tecnologia

O período de divulgação de resultados das gigantes do setor de tecnologia americano começa nesta semana. Microsoft (MSFT), Meta (META) e Tesla (TSLA) divulgam seus resultados nesta quarta-feira.

A Apple (AAPL), por sua vez, publica seu balanço na quinta-feira, enquanto Alphabet (GOOGL) e Amazon (AMZN) marcaram o anúncio para a próxima semana. A última a apresentar o balanço será a fabricante de chips Nvidia (NVDA), que marcou a divulgação para o dia 26 de fevereiro.

Embora as "Sete Magníficas" — grupo formado por Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla — continuem tendo projeções de lucro incomparáveis com o restante do mercado, investidores acreditam que haverá uma desaceleração significativa no seu ritmo de crescimento.

Desde o final de 2022, o grupo impulsionou uma alta de US$ 15 trilhões no índice Nasdaq 100 com seus investimentos bilionários no setor de inteligência artificial. Com isso, a pressão por resultados só aumenta.

Projeções compiladas pela Bloomberg Intelligence indicam que o grupo deve divulgar crescimento de 22% no quarto trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Se a estimativa se confirmar, será a menor taxa de aumento desde o primeiro trimestre de 2023.

Analistas ouvidos pela Bloomberg acreditam que, diante desse cenário, ou as empresas apresentam uma melhora nos lucros, ou o seu valor de mercado terá que cair.

“Sabemos como as ações reagem se elas não atingim o que todos esperam,” disse Michael Casper, da Bloomberg Intelligence.

Solita Marcelli, diretora de investimentos para as Américas da UBS Global Wealth Management, discorda. A executiva disse à Bloomberg que o valuation alto das empresas é justificável quando se considera as projeções de receita fruto do investimento em inteligência artificial.

Só no último ano fiscal, acredita-se que Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta tenham gastado mais de US$ 200 bilhões em inteligência artificial.