Combinadas, as 'Sete Magníficas' formariam a 2ª maior bolsa de valores de mundo

As chamadas "7 Magníficas'’, o grupo composto por Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, têm uma força financeira maior do que quase todos os mercados dos principais países do mundo, de acordo com uma nova pesquisa do Deutsche Bank. Segundo a nota divulgada nesta terça-feira, 20, a capitalização de mercado combinada das Bigs Techs dos EUA tornaria o grupo a segunda maior bolsa de valores do mundo.

O aumento meteórico nos lucros e capitalização dessas empresas ultrapassam os de todas as empresas listadas em quase todos os países do G20. A capitalização das "7 Magníficas" representa o dobro da do Japão, que está em quarto lugar. Microsoft e Apple, individualmente, possuem capitalizações de mercado semelhantes à soma de todas as empresas listadas em cada um dos seguintes países: França, Arábia Saudita e Reino Unido.

No entanto, esse nível de concentração pode levantar preocupações. Jim Reid, chefe de economia global e pesquisa temática do Deutsche Bank, alertou em uma nota na semana passada que o mercado de ações dos EUA está "rivalizando com 2000 e 1929 em termos de ser o mais concentrado de sua história".

O Deutsche analisou as trajetórias de todas as 36 empresas que estiveram entre as cinco mais valiosas no S&P 500 desde meados da década de 1960.

"Dos Mag 7 no atual top 5, a Microsoft esteve lá em todos, exceto 4 meses desde 1997. A Apple esteve presente desde dezembro de 2009, o Alphabet em todos, exceto dois meses desde agosto de 2012 e a Amazon desde janeiro de 2017. O mais novo integrante tem sido a Nvidia, que está lá desde o primeiro semestre do ano passado", disse ele.

A Tesla teve uma sequência de 13 meses entre as cinco empresas mais valiosas em 2021/22, mas agora está em décimo lugar, com o preço das ações caindo cerca de 20% desde o início de 2024. Já as ações da Nvidia continuaram a subir, adicionando quase 47% desde o início do ano.