Sem Amazon, Latam fecha parceria com Shopee para acúmulo de milhas

A Latam anunciou nesta segunda-feira, 3, uma parceria com a Shopee para acúmulo de milhas em compras no marketplace. Pelo acordo, o cliente cadastrado no programa passa a somar 1 milha a cada R$ 2 gastos, desde que acesse a Shopee pela aplicativo do programa de milhagens Latam Pass.

O cálculo considera apenas o valor dos produtos, sem incluir frete ou compras pagas com Moedas Shopee, e os pontos caem na conta em até dez dias após a entrega de todo o pedido.

Latam preenche vácuo deixado pela Amazon

O movimento chega poucos meses depois de um baque para quem usa compras online como estratégia de acúmulo.

Em 1º de abril, a Amazon encerrou parcerias com LATAM Pass, Livelo e Esfera. Na ocasião, a companhia informou que deixaria de trabalhar com programas de milhagem no país e pausou a categoria de associados que oferecia cashback em reais ou pontos.

A parceria com a Shopee tenta ocupar exatamente essa lacuna. Segundo a Latam, a iniciativa reforça a estratégia de integrar o programa de fidelidade à rotina de consumo dos clientes, transformando compras do dia a dia em passagens aéreas, hospedagens, aluguel de veículos e outras experiências.

"Ampliar as formas de acúmulo de milhas faz parte da nossa estratégia de tornar o LATAM Pass cada vez mais conectado à vida dos clientes", afirma Martin Holdschmidt, diretor-geral do LATAM Pass no Brasil.

Shopee amplia ecossistema de parceiros no país

A plataforma asiática, controlada pela Sea Limited, opera no Brasil desde 2020 e tem mais de 3 milhões de vendedores cadastrados no país.

Do lado da varejista, Felipe Piringer, diretor de marketing da Shopee, afirma que o acordo faz parte do esforço da plataforma em ampliar seu ecossistema de parceiros no país.