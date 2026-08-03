Veja quais empresas da bolsa vão pagar dividendos em agosto

Possui ações entre os seus investimentos? Agosto de 2026 será mais um mês de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para investidores da B3. Entre os principais destaques do calendário estão os bancos Bradesco (BBDC3 e BBDC4), Itaú (ITUB3 e ITUB4) e Santander (SANB3, SANB4 e SANB11), além de grandes companhias como Weg (WEGE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4), que também distribuirão proventos aos acionistas.

No caso do Itaú, um dos principais pagamentos do mês está previsto para 3 e 31 de agosto.

O crédito no fim do mês faz parte da distribuição de JCP aprovada pelo Conselho de Administração em 28 de maio, no montante bruto de R$ 3,99 bilhões, referente ao exercício de 2026.

O valor bruto corresponde a R$ 0,36188 por ação, tanto ordinária quanto preferencial, equivalente a R$ 0,298551 por papel após a retenção de 17,5% de Imposto de Renda na fonte.

Entenda os pagamentos de dividendos e JCP

As empresas listadas na Bolsa brasileira são obrigadas a distribuir proventos aos seus acionistas a cada exercício social, conforme determina a Lei 6.404, de 1976, conhecida como Lei das Sociedades por Ações. Os pagamentos podem ocorrer na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, conforme a política de remuneração adotada por cada companhia.

Para receber os valores, o investidor deve ficar atento à chamada "data com", também conhecida como data de corte. Apenas os acionistas que detinham os papéis até as datas informadas por cada empresa têm direito aos proventos.

Vale lembrar que os JCP estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%. Já os dividendos são tributados em 10% na fonte quando o valor total recebido ultrapassa R$ 50 mil no mês.