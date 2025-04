Sabesp (SBSP3) estima receber R$ 1,48 bi em precatórios da Prefeitura de SP

A Sabesp (SBSP3) alcançou um acordo com a Prefeitura de São Paulo que envolve o recebimento de R$ 1,48 bilhão, fruto de uma ação judicial relacionada a precatórios.

O valor, originalmente estimado em R$ 2,48 bilhões, será sujeito a descontos aplicados pela administração municipal. A expectativa é de que a Sabesp receba o montante ao longo dos próximos seis meses.

O acordo é considerado um marco positivo pela companhia, pois representa um incremento significativo em sua posição de caixa, equivalente a 2,1% de sua capitalização de mercado. A operação também tem o potencial de melhorar a alavancagem da Sabesp e possibilitar o pagamento de dividendos.

O banco Safra, em seu relatório, aponta que a empresa poderia distribuir até 25% desse ganho como dividendos, o que resultaria em um aumento de 0,5 ponto percentual na rentabilidade de seus dividendos, atingindo 1,9% em 2025.

Além disso, o valor extra recebido poderia reduzir a alavancagem da companhia, diminuindo sua relação dívida líquida/EBITDA para 2,1x.

No entanto, a análise do Safra destaca que impostos poderão ser aplicados sobre os recebíveis, o que poderia reduzir o ganho líquido para a Sabesp, mas mesmo assim reforçaria sua posição de caixa em aproximadamente R$ 733 milhões.

A avaliação do Goldman Sachs também é positiva. O banco destaca que o pagamento de R$ 1,5 bilhão, representando cerca de 2% da capitalização de mercado da Sabesp, deve ocorrer nos próximos seis meses e não estava previsto no modelo da instituição.

O Goldman vê o anúncio como um avanço no processo de recuperação da empresa e um passo positivo em sua virada estratégica. A recomendação do banco continua sendo de "compra", mantendo a Sabesp como uma das suas favoritas no setor de utilidades, com destaque para seu valor atrativo e as expectativas de crescimento para os próximos 12 meses.

O relatório do banco Safra e a análise do Goldman Sachs ressaltam que a medida contribui para um cenário financeiro mais robusto para a Sabesp, com a companhia avançando em sua recuperação e criação de valor.

No ano, as ações da Sabesp sobem quase 18%, para R$ 104,24. Perto das 10h25 desta quinta-feira, 10, o papel subia, 1,18%.