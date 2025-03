Exclusivo: Sabesp lançará programa para tornar obras mais sustentáveis e alinhadas ao ESG no Brasil

A Sabesp, empresa de saneamento, lança a partir desta segunda-feira, 31, o "Programa Parceiros para o Impacto", uma iniciativa pioneira que busca elevar os padrões da construção civil com foco em sustentabilidade, inovação e compromisso social. A proposta é padronizar boas práticas de gestão socioambiental, estimular soluções inovadoras nos canteiros de obras e engajar empresas contratadas em ações de impacto positivo.

O programa integra a nova fase da companhia após sua desestatização e está alinhado à meta ambiciosa de universalizar o saneamento básico até 2029, quatro anos antes do prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento. Para isso, a Sabesp prevê investir mais de R$ 70 bilhões nos próximos anos, beneficiando 375 municípios.

Os 6 pilares do Parceiros para o Impacto?

Voltado especialmente para as obras do IntegraTietê — maior programa de saneamento do Brasil, que terá quase 50 frentes de atuação ainda este ano —, o Parceiros para o Impacto será implementado com base em seis pilares:

Gestão ambiental (controle de resíduos, emissões e uso eficiente de recursos); Relacionamento com comunidades impactadas; Inclusão e desenvolvimento social (geração de empregos, parcerias e educação); Segurança do trabalho; Mobilidade urbana e sistema viário durante as obras; Qualidade e prevenção de sinistros.

“A história do desenvolvimento nos ensina que progresso e responsabilidade devem caminhar lado a lado. E os desafios que enfrentamos hoje exigem soluções inovadoras, compromisso coletivo e a capacidade de enxergar além do concreto e dos canteiros”, afirma Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp. “Este projeto servirá como modelo para outras iniciativas da Companhia.”

Ampliação da estação de tratamento de esgoto no Parque Novo Mundo, em São Paulo (Sabesp/Divulgação)

Como funcionará o programa?

As empresas contratadas deverão aderir formalmente ao programa, nomear um ponto focal, participar de workshops bimestrais e alimentar uma plataforma online com indicadores mensais.

As que cumprirem os requisitos receberão o selo “Parceiro para o Impacto”, com validade trimestral. Aqueles com desempenho consistente ao longo do ano disputarão o Certificado de Excelência em Gestão Socioambiental e o prêmio “Melhores do Ano”, com categorias como inovação, impacto ambiental e impacto social.

“Acreditamos que as obras podem ser catalisadoras de mudanças socioambientais benéficas”, diz Rachel Sampaio, diretora de Sustentabilidade.

“Exemplos internacionais demonstram que a gestão inteligente dos impactos pode gerar ganhos expressivos. O projeto de renaturalização do Rio Sena, em Paris, reduziu a poluição e reintroduziu biodiversidade aquática. Já o modelo de construção modular na Noruega permitiu uma redução de 60% nas emissões de CO₂.”

Segundo ela, o contexto brasileiro — e, em especial, as comunidades atendidas pela Sabesp — apresenta um enorme potencial para transformar obras em plataformas de desenvolvimento sustentável.