Sabesp (SBSP3) registra lucro líquido de R$ 1,42 bilhão no quarto trimestre de 2024

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) divulgou lucro líquido de R$ 1,42 bilhão no quarto trimestre de 2024, alta de 21,0% em relação ao mesmo período de 2023, quando o lucro foi de R$ 1,18 bilhão.

No total de 2024, a empresa obteve lucro líquido de R$ 9,58 bilhões, um aumento de 171,9% sobre os R$ 3,52 bilhões de 2023.

A receita líquida registrada no quarto trimestre de 2024 foi de R$ 7,83 bilhões, alta de 7,9% sobre os R$ 7,26 bilhões do mesmo período do ano anterior. Para o ano de 2024, a receita líquida foi de R$ 36,1 bilhões, aumento de 41,3% em relação aos R$ 25,5 bilhões de 2023.

O Ebitda ajustado também apresentou crescimento. No quarto trimestre de 2024, o Ebitda ajustado foi de R$ 2,99 bilhões, alta de 4,1% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado de 2024, o Ebitda ajustado foi de R$ 11,3 bilhões, aumento de 19% sobre os R$ 9,54 bilhões de 2023.