Revolução? McDonald's lança Big Mac de frango nos EUA

O maior símbolo do McDonald's passará por uma revolução. A rede de fast-food lança nesta quinta-feira o Chicken Big Mac, uma de suas maiores variações de seu icônico lanche em décadas.

O McDonald's disse que a essência do Big Mac permanecerá inalterada, "apenas" com dois hambúrgueres de frango empanados no lugar da carne bovina e sem cebola. (O sanduíche de frango também leva um pouquinho a mais do famoso molho especial.)

A mudança é parte de uma estratégia mais ampla na indústria de restaurantes para colocar mais frango nos menus. O consumo per capita nos EUA disparou nos últimos 60 anos, enquanto o consumo de carne bovina diminuiu lentamente, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, um menu focado em sanduíches de frango crocante ajudou a transformar a Chick-fil-A na terceira maior rede de fast-food em vendas domésticas nos EUA. Rivais focados em frango, como Popeyes, bem como redes de hambúrguer, incluindo McDonald's, foram expandindo as opções de sanduíches de frango nos últimos anos.

"O McDonald's vende mais frango, como marca, do que carne bovina", disse Joe Erlinger, presidente da empresa nos EUA, a um evento do jornal em junho.

Lanche por tempo limitado

Se engana quem acha que o Chicken Big Mac irá substituir o clássico lanche com carne. A nova versão estará nos menus por um tempo limitada e somente em algumas unidades. Os preços também podem variar.

Mudanças em itens populares do menu não são incomuns para redes de fast-food. O Burger King, por exemplo, sempre lança alguns "adendos" do Whopper a última é um sanduíche exclusivo com pães roxos como parte de uma promoção de Halloween com tema da "Família Addams". Mas a essência continua a mesma.

O próprio McDonald's já vendeu anteriormente o Chicken Big Mac por tempo limitado no Reino Unido, Canadá e Austrália e o produto já foi testado em cerca de 50 lojas em Miami em 2022. Mas é a primeira vez que seu carro-chefe passa pela mudança em rede nacional no seu principal mercado.

O primeiro Big Mac começou a ser vendido em Uniontown, Pensilvânia, em abril de 1967. O item foi adicionado ao seu menu nacional dos EUA em 1968.

Ao longo dos anos, suas variações incluíram o Big Mac Bacon, Little Mac e Double Big Mac. A rede também começou a vender o molho especial no ano passado.