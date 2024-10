Arcos Dorados renova contrato de master franqueada do McDonald’s por 20 anos

A Arcos Dorados exerceu sua opção de renovar o contrato de master franqueada do McDonald’s na América Latina e no Caribe por mais 20 anos. De acordo com comunicado divulgado pela companhia, as partes estão trabalhando para finalizar o novo acordo.

A Arcos Dorados é a maior franqueada independente do McDonald's no mundo, operando quase 2.400 restaurantes em 20 países da América Latina e do Caribe e emprega mais de 100.000 pessoas. A expectativa é abrir entre 90 e 100 novos restaurantes na região em 2025.

Em agosto, o McDonald’s já havia notificado a Arcos Dorados sobre o prazo para renovar o atual contrato de master franqueada. Agora, a empresa com sede em Montevidéu confirmou sua intenção de fazer a renovação.

A previsão é que esse novo contrato inclua uma opção de renovação por mais 20 anos, o que estenderia a exclusividade até janeiro de 2045.

A expectativa é de que o contrato que vigora a partir de 2025 inclua o pagamento de royalties em um percentual de 6% das vendas brutas pelos primeiros dez anos, subindo a 6,25% pelos cinco anos e seguinte e para 6,5% nos cinco anos finais.