RD Saúde: BofA eleva recomendação de 'venda' para 'neutra' e eleva preço-alvo para R$ 21

Após o anúncio, por volta das 16h, as ações da dona das redes Raia e Drogasil registravam uma alta de 1,93%. (RD Saúde/Divulgação)
Repórter de mercados
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16h59.
A RD Saúde (RADL3) tem subido no conceito das casas de análise e ganhou mais um upgrade. Desta vez foi o Bank of America, que elevou a recomendação de venda para neutra e ajustou o preço-alvo de R$14,50 para R$21. A nova avaliação representa uma valorização de 16% em relação ao preço de fechamento desta terça-feira, 26.
O banco também revisou as estimativas de lucro líquido da companhia para os próximos anos, aumentando a projeção de 2025, de R$978 milhões para R$1,126 bilhão, e de 2026, de R$1,248 bilhão para R$1,261 bilhão.
Nos minutos finais do pregão de hoje, as ações da dona das redes Raia e Drogasil subiam mais de 2%.
O Bank of America também elevou a projeção de lucro por ação (EPS) da companhia. Para 2025, a previsão passou de R$0,62 para R$0,71, e para 2026, de R$0,79 para R$0,85. As projeções incorporam os resultados do segundo trimestre de 2025, os investimentos em preço e as oportunidades de consolidação no setor.
O preço-alvo de R$21 foi estabelecido com base em um múltiplo de 25 vezes o lucro por ação estimado para 2026 (anteriormente 18,5 vezes). O banco destaca que, mesmo com o aumento, a avaliação da RD Saúde ainda apresenta desconto em relação à média de 34 vezes observada para a companhia nos últimos 12 meses, à medida que o sentimento do mercado muda a favor da capacidade da empresa de lidar com a concorrência, tanto online quanto offline, nas categorias de saúde e cuidados pessoais.
O banco prevê uma aceleração sequencial do crescimento da receita devido ao segundo semestre de 2025 neutro e a maior penetração dos medicamentos GLP-1, a "família Ozempic", que ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue e promovem a perda de peso.
A análise aponta que, mesmo com desempenho abaixo do esperado para a área de Health & Personal Care (HPC), a demanda por genéricos deverá se manter robusta. Além disso, a introdução de novos medicamentos GLP-1 deverá impulsionar ainda mais as vendas de produtos de marca.
O banco destaca que as limitações de capacidade da indústria e a presença nacional e de alto valor da RD Saúde tornam a empresa bem posicionada para se destacar nas categorias de maior valor, em detrimento de concorrentes em um mercado mais fragmentado.
As redes de farmácias também estão incentivando os clientes a comprar medicamentos GLP-1 online, como uma maneira de reduzir furtos nas lojas físicas.
Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão sendo vendidos R$100 mais baratos nos canais de e-commerce, oferecendo um desconto de 5% a 10% em comparação com as lojas físicas. Essa dinâmica pode intensificar ainda mais a pressão para consolidação no setor farmacêutico.
Após implementações de melhorias na estrutura de custos e uma redução nas perdas de estoque, o Bank of America projeta uma margem bruta mais resiliente para a RD Saúde no segundo semestre de 2025. A expectativa também é que os cortes recentes em despesas administrativas contribuam para uma melhor alavancagem operacional, fortalecendo ainda mais o desempenho da companhia nos próximos meses.