RD Saúde: BofA eleva recomendação de 'venda' para 'neutra' e eleva preço-alvo para R$ 21

A RD Saúde (RADL3) tem subido no conceito das casas de análise e ganhou mais um upgrade. Desta vez foi o Bank of America, que elevou a recomendação de venda para neutra e ajustou o preço-alvo de R$14,50 para R$21. A nova avaliação representa uma valorização de 16% em relação ao preço de fechamento desta terça-feira, 26.

O banco também revisou as estimativas de lucro líquido da companhia para os próximos anos, aumentando a projeção de 2025, de R$978 milhões para R$1,126 bilhão, e de 2026, de R$1,248 bilhão para R$1,261 bilhão.

Nos minutos finais do pregão de hoje, as ações da dona das redes Raia e Drogasil subiam mais de 2%.

Projeções de lucro por ação

O Bank of America também elevou a projeção de lucro por ação (EPS) da companhia. Para 2025, a previsão passou de R$0,62 para R$0,71, e para 2026, de R$0,79 para R$0,85. As projeções incorporam os resultados do segundo trimestre de 2025, os investimentos em preço e as oportunidades de consolidação no setor.

O preço-alvo de R$21 foi estabelecido com base em um múltiplo de 25 vezes o lucro por ação estimado para 2026 (anteriormente 18,5 vezes). O banco destaca que, mesmo com o aumento, a avaliação da RD Saúde ainda apresenta desconto em relação à média de 34 vezes observada para a companhia nos últimos 12 meses, à medida que o sentimento do mercado muda a favor da capacidade da empresa de lidar com a concorrência, tanto online quanto offline, nas categorias de saúde e cuidados pessoais.

Crescimento impulsionado pelos medicamentos GLP-1

O banco prevê uma aceleração sequencial do crescimento da receita devido ao segundo semestre de 2025 neutro e a maior penetração dos medicamentos GLP-1, a "família Ozempic", que ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue e promovem a perda de peso.

A análise aponta que, mesmo com desempenho abaixo do esperado para a área de Health & Personal Care (HPC), a demanda por genéricos deverá se manter robusta. Além disso, a introdução de novos medicamentos GLP-1 deverá impulsionar ainda mais as vendas de produtos de marca.

O banco destaca que as limitações de capacidade da indústria e a presença nacional e de alto valor da RD Saúde tornam a empresa bem posicionada para se destacar nas categorias de maior valor, em detrimento de concorrentes em um mercado mais fragmentado.

Redução de furtos

As redes de farmácias também estão incentivando os clientes a comprar medicamentos GLP-1 online, como uma maneira de reduzir furtos nas lojas físicas.

Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão sendo vendidos R$100 mais baratos nos canais de e-commerce, oferecendo um desconto de 5% a 10% em comparação com as lojas físicas. Essa dinâmica pode intensificar ainda mais a pressão para consolidação no setor farmacêutico.

Margem bruta mais resiliente

Após implementações de melhorias na estrutura de custos e uma redução nas perdas de estoque, o Bank of America projeta uma margem bruta mais resiliente para a RD Saúde no segundo semestre de 2025. A expectativa também é que os cortes recentes em despesas administrativas contribuam para uma melhor alavancagem operacional, fortalecendo ainda mais o desempenho da companhia nos próximos meses.