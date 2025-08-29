Invest

Mercado Livre compra farmácia em SP, diz jornal: RD saúde cai 6%

Coluna de 'O Globo' afirma que gigante do e-commerce adquiriu farmácia do grupo Memed

Raia Drogasil: farmacêutica cai após notícia de que Mercado Livre comprou farmácia (Mercado Livre/Divulgação/Reuters)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17h34.

Última atualização em 29 de agosto de 2025 às 17h45.

A Raia Drogasil (RADL3) tombou no pregão desta sexta-feira, 29, fechando em queda de 5,89%. A queda dos papéis coincide com a notícia que o Mercado Livre está comprando uma farmácia no Brasil. A informação foi publicada na coluna Capital, de O Globo. A ofensiva vem num momento em que a varejista do e-commerce estuda vender online remédios sem prescrição.

Segundo a reportagem, a compra ocorre por meio de uma subsidiária não operacional, a K2I Intermediação, da Kangu, empresa brasileira de logística que o Mercado Livre comprou em 2021.

A coluna de O Globo apurou que o Mercado Livre está comprando a Target, nome fantasia da Cuidamos Farma Ltda., uma farmácia situada no Jabaquara, zona Sul de São Paulo.

A venda é realizada pela Memed, startup que digitaliza receitas médicas e exames, controlada pela gestora DNA Capital, cujos principais investidores incluem a família Godoy Bueno, fundadora da Amil e controladora da rede de laboratórios Dasa.

Segundo O Globo, o processo já foi submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pode marcar o movimento mais decisivo do Mercado Livre rumo ao setor farmacêutico, área em que a empresa sempre enfrentou obstáculos das redes tradicionais e da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

