Puma tem dificuldade em competir com Nike e Adidas e ações caem 18% após resultado

As ações da Puma (PUMG.DE) caíram 18% e atingiram o menor nível desde março de 2018 nesta quinta-feira, após a marca divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024, qu ficou abaixo das expectativas.

O resultado mais fraco foi agravado após uma de suas competidoras, a Adidas, ter divulgado vendas e receita fortes para o mesmo período. A capacidade da marca alemã de conseguir rivalizar com outros grandes players do mercado como Nike, Lululemon, Under Armour e a própria Adidas, foi questionada.

As ações, que eram negociadas um pouco abaixo de € 42,00 (R$ 261,10, na cotação atual) até a noite de quarta, [grifar]despencaram para um pouco mais de € 34,00 (R$ 211,30 na cotação atual) às 6h20, no horário de Brasília.

Os resultados

No quarto trimestre (4T) do último ano, as vendas da Puma cresceram 9,8% após ajuste, ficando abaixo dos 12% esperados. Com isso, o lucro líquido também veio menor que o projetado, de € 305 milhões para € 282 milhões.

Até o momento, a companhia não explicou o resultado mais fraco, contrariando a fala de Arne Freundt, CEO da empresa, que afirmou, em meio ao 4T, que estava confiante quanto à demanda no fim de ano.

Mesmo assim, vale dizer que a Puma implantou uma nova política de corte de gastos que busca, até 2027, atingir um EBIT de 8,5%. Com isso, analistas do Barclays informaram à Reuters que, por conta dessa medida, havia a chance de que a administração da empresa perdesse o foco no aumento das vendas.

A Puma deve trazer mais detalhes e quais serão seus próximos passos no dia 12 março, quando publicará o seu relatório anual.

Presença de mercado

O mercado de roupas esportivas movimenta US$4 00 bilhões, o que ultrapassa os R$ 2,3 trilhões no mundo todo. Dentro desse setor, a Puma está entre as maiores do ramo, mas ainda fica atrás de grandes marcas como Adidas e Nike.

Além disso, outros players mais novos, como On Running e Hoka, ganharam maior presença de mercado, desbancando parte do market share e pressionando a competitividade para a Puma.

Dentro da estratégia da companhia alemã, há a tentativa de lançar novas tendências com o lançamento de calçados, como é o caso do Speedcat. Contudo, analistas do JP Morgan apontaram que as vendas desse modelo estão mais fracas do que o projetado. Além disso, a Adidas domina o segmento com o seu calçado “Samba”, consolidada no gosto do público.