China anuncia incentivos para impulsionar mercado de ações

A China anunciou nesta quinta-feira, 23, uma série de incentivos para impulsionar o mercado de ações do país.

Em comunicado à imprensa, o governo chinês afirmou que a expectativa é que seguradoras e fundos mútuos estatais tenham um papel importante nesse movimento. Nesse sentido, Xiao Yuanqi, vice-ministro da Administração Nacional de Regulação Financeira, disse que as seguradoras serão incentivadas a investir 30% dos prêmios anuais arrecadados com novas apólices no mercado de ações tipo A.

Além disso, no mínimo 100 bilhões de yuan de fundos de seguros devem ser investidos em ações em um programa piloto no primeiro semestre.

Após o anúncio, o Banco Popular da China (PBoC) também entrou no movimento de apoio ao mercado de ações chinês e divulgou outra lista de iniciativas.

Entre elas, o órgão deve continuar diminuindo os requisitos para que empresas consigam empréstimos para a recompra de ações, além de aumentar a escala de ferramentas de liquidez para apoiar a recompra de ações “no momento adequado”.

Em outubro do ano passado, o PBoC já havia anunciado um programa que aplicaria 800 bilhões de yuan no mercado de ações. O órgão facilitou o swap de 500 bilhões de yuan, permitindo que fundos, seguradoras e companhias de valores imobiliários acessassem fundos líquidos para compra de ações.

Em conjunto, o banco implantou um sistema de refinanciamento para facilitar a retirada de empréstimos para instituições financeiras, desde que o dinheiro fosse usado para a compra de ações.

O cenário para as ações chinesas não está favorável e começou o ano enfraquecido por diferentes fatores. Entre eles, os principais são problemas econômicos recorrentes e as incertezas no exterior, em especial Donald Trump, que assumiu a presidência dos Estados Unidos nesta semana e vem indicando que irá aplicar tarifas consideráveis contra a China.

Por conta disso, muitos investidores não estavam confiantes em aumentar sua exposição ao mercado chinês. Para combater esse posicionamento, o governo asiático já vinha prometendo maior apoio à economia e ao mercado e, desde o começo de 2024, a CSRC já indicou que trabalharia com o PBoC para fortalecer a política monetária e o mercado.

Mesmo que as medidas tenham sido anunciadas hoje, o plano apresentado já apresenta alguns resultados positivos para o mercado de ações. O Índice Xangai Composto, por exemplo, subiu 1,2% nas negociações da manhã e fechou o dia com alta de 0,51%.

Já a Ping An Insurance e a China Pacific Insurance, seguradores chineses, apresentaram um crescimento de 3,3% e 3,6%, respectivamente. Apesar disso, ainda é necessário esperar que as iniciativas mostrem resultado para garantir uma recuperação do mercado de ações da China.