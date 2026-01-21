IPVA 2026: 1ª parcela e cota única começam a vencer hoje no Rio de Janeiro

Contribuintes que pagarem o tributo à vista recebem 3% de desconto (Fernando Lemos/ Veja Rio)
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14h19.
Nesta quarta-feira, 21, chega a data-limite para pagamento da primeira parcela ou cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no Rio de Janeiro.
Os proprietários que realizarem o pagamento até o final do dia terão desconto de 3% no tributo.
O vencimento desta quarta-feira é válido para condutores de veículos cujo final da placa é zero.
No Rio de Janeiro, os contribuintes podem quitar o IPVA 2026 com pagamento à vista ou em até três parcelas.Veja as datas de vencimento abaixo.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|21/01
|20/02
|23/03
|1
|22/01
|23/02
|26/03
|2
|23/01
|24/02
|27/03
|3
|26/01
|25/02
|30/03
|4
|27/01
|26/02
|31/03
|5
|28/01
|27/02
|01/04
|6
|29/01
|02/03
|06/04
|7
|30/01
|03/03
|07/04
|8
|02/02
|04/03
|08/04
|9
|03/02
|06/03
|09/04
Para realizar o pagamento do tributo no estado é preciso emitir o Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ) no site da Sefaz.
O pagamento pode ser realizado via código de barras em bancos parceiros, como Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB, ou via Pix.
Quem optar pela transferência simultânea deve realizar a transferência diretamente para o SEFAZ.
O cálculo do IPVA é baseado no valor de mercado multiplicado pela alíquota correspondente ao modelo.
Por exemplo, para calcular o valor do IPVA de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:
Nesse caso, o valor do imposto seria:
O percentual para cálculo do IPVA varia de acordo com o modelo do veículo. Porém, os veículos elétricos possuem um desconto nas alíquotas.
A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.
A tabela em anexo considera mais de 14 mil modelos e mostra variação conforme o ano, considerando veículos fabricados desde 2011.
Até esta segunda-feira, 19, cerca de 430 mil DARJs foram pagos no estado. Do total, 68% (290 mil) das operações foram efetuadas via Pix.
A emissão do documento foi liberada no começo do mês, em 8 de janeiro.