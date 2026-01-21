IPVA 2026: 1ª parcela e cota única começam a vencer hoje no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 21, chega a data-limite para pagamento da primeira parcela ou cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no Rio de Janeiro.

Os proprietários que realizarem o pagamento até o final do dia terão desconto de 3% no tributo.

O vencimento desta quarta-feira é válido para condutores de veículos cujo final da placa é zero.

Pagamento do IPVA 2026 no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os contribuintes podem quitar o IPVA 2026 com pagamento à vista ou em até três parcelas.

Veja as datas de vencimento abaixo.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 0 21/01 20/02 23/03 1 22/01 23/02 26/03 2 23/01 24/02 27/03 3 26/01 25/02 30/03 4 27/01 26/02 31/03 5 28/01 27/02 01/04 6 29/01 02/03 06/04 7 30/01 03/03 07/04 8 02/02 04/03 08/04 9 03/02 06/03 09/04

Como pagar o IPVA no Rio de Janeiro?

Para realizar o pagamento do tributo no estado é preciso emitir o Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ) no site da Sefaz.

O pagamento pode ser realizado via código de barras em bancos parceiros, como Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB, ou via Pix.

Quem optar pela transferência simultânea deve realizar a transferência diretamente para o SEFAZ.

Saiba como emitir o DARJ

Acesse o site oficial: a recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador e evitar sites não-oficiais que podem direcionar para páginas criadas por golpistas;

a recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador e evitar sites não-oficiais que podem direcionar para páginas criadas por golpistas; Emita o documento: o cidadão deve selecionar a opção "Emissão DARJ IPVA" no site;

o cidadão deve selecionar a opção "Emissão DARJ IPVA" no site; Identifique o veículo: informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para emissão do DARJ.

Como calcular o IPVA?

O cálculo do IPVA é baseado no valor de mercado multiplicado pela alíquota correspondente ao modelo.

Por exemplo, para calcular o valor do IPVA de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:

Valor venal - R$ 60.496

R$ 60.496 Alíquota - 4%, por se tratar de um modelo Flex

Nesse caso, o valor do imposto seria:

60.496 x 0,04 = R$ 2.419,84

Quais as alíquotas do IPVA no Rio de Janeiro?

O percentual para cálculo do IPVA varia de acordo com o modelo do veículo. Porém, os veículos elétricos possuem um desconto nas alíquotas.

Veículos flex ou a gasolina: 4%;

4%; Motos: 2%;

2%; Automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou híbridos: 1,5%;

1,5%; Veículos movidos exclusivamente a energia elétrica: 0,5%.

Onde consultar o valor venal?

A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.

A tabela em anexo considera mais de 14 mil modelos e mostra variação conforme o ano, considerando veículos fabricados desde 2011.

Arrecadação do estado

Até esta segunda-feira, 19, cerca de 430 mil DARJs foram pagos no estado. Do total, 68% (290 mil) das operações foram efetuadas via Pix.

A emissão do documento foi liberada no começo do mês, em 8 de janeiro.