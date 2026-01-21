Invest

IPVA 2026: 1ª parcela e cota única começam a vencer hoje no Rio de Janeiro

Prazo de pagamento para proprietários de veículos com placa final zero expira nesta quarta-feira, 21

Contribuintes que pagarem o tributo à vista recebem 3% de desconto (Fernando Lemos/ Veja Rio)

Gabriela Pessanha

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14h19.

Nesta quarta-feira, 21, chega a data-limite para pagamento da primeira parcela ou cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no Rio de Janeiro. 

Os proprietários que realizarem o pagamento até o final do dia terão desconto de 3% no tributo

O vencimento desta quarta-feira é válido para condutores de veículos cujo final da placa é zero.

Pagamento do IPVA 2026 no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os contribuintes podem quitar o IPVA 2026 com pagamento à vista ou em até três parcelas.

Veja as datas de vencimento abaixo.
Final da placa1ª parcela ou cota única2ª parcela3ª parcela
021/0120/0223/03
122/0123/0226/03
223/0124/0227/03
326/0125/0230/03
427/0126/0231/03
528/0127/0201/04
629/0102/0306/04
730/0103/0307/04
802/0204/0308/04
903/0206/0309/04

Como pagar o IPVA no Rio de Janeiro?

Para realizar o pagamento do tributo no estado é preciso emitir o Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ) no site da Sefaz.

O pagamento pode ser realizado via código de barras em bancos parceiros, como Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB, ou via Pix. 

Quem optar pela transferência simultânea deve realizar a transferência diretamente para o SEFAZ. 

Saiba como emitir o DARJ

  • Acesse o site oficial: a recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador e evitar sites não-oficiais que podem direcionar para páginas criadas por golpistas;
  • Emita o documento: o cidadão deve selecionar a opção "Emissão DARJ IPVA" no site;
  • Identifique o veículo: informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para emissão do DARJ.

Como calcular o IPVA?

O cálculo do IPVA é baseado no valor de mercado multiplicado pela alíquota correspondente ao modelo.

Por exemplo, para calcular o valor do IPVA de um Fiat Mobi fabricado em 2025, é preciso considerar:

  • Valor venal - R$ 60.496
  • Alíquota - 4%, por se tratar de um modelo Flex

Nesse caso, o valor do imposto seria:

  • 60.496 x 0,04 = R$ 2.419,84

Quais as alíquotas do IPVA no Rio de Janeiro?

O percentual para cálculo do IPVA varia de acordo com o modelo do veículo. Porém, os veículos elétricos possuem um desconto nas alíquotas.

  • Veículos flex ou a gasolina: 4%;
  • Motos: 2%;
  • Automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou híbridos: 1,5%;
  • Veículos movidos exclusivamente a energia elétrica: 0,5%.

Onde consultar o valor venal?

A Sefaz do Rio de Janeiro divulgou a tabela com os valores de venda na resolução n° 845.

A tabela em anexo considera mais de 14 mil modelos e mostra variação conforme o ano, considerando veículos fabricados desde 2011.

Arrecadação do estado

Até esta segunda-feira, 19, cerca de 430 mil DARJs foram pagos no estado. Do total, 68% (290 mil) das operações foram efetuadas via Pix. 

A emissão do documento foi liberada no começo do mês, em 8 de janeiro.

