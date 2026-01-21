As seis frases que destroem equipes — e líderes ruins insistem em repetir

(sorbetto/Getty Images)
Nem todo mundo que ocupa um cargo de gestão está, de fato, preparado para liderar. Em muitos casos, profissionais são promovidos pela performance individual, mas sem o preparo necessário para conduzir pessoas, inspirar confiança ou comunicar-se de forma saudável com a equipe.
No ritmo acelerado das empresas de hoje, quem quer crescer na carreira precisa entender que a execução vai além de entregar resultados técnicos. Ela envolve também o modo como você se comunica com o time, como lida com responsabilidades e como transforma um ambiente de trabalho em um campo fértil para produtividade — não em um terreno de tensão e medo.
A seguir, conheça seis frases tóxicas que gestores competentes evitam a qualquer custo. E, mais do que isso, entenda por que elas minam a moral de um time e comprometem a performance. As informações foram retiradas da Inc.
A postura autoritária, sem espaço para escuta, fecha portas para ideias valiosas. Bons líderes consideram diferentes perspectivas antes de tomar decisões, mesmo quando a responsabilidade final é deles.
Essa abertura fortalece a tomada de decisão e aumenta o senso de pertencimento da equipe.
Fugir da responsabilidade é uma das formas mais rápidas de perder a confiança do time.
Líderes de verdade assumem os erros, reconhecem falhas e aprendem com elas. Quando um gestor é humilde o suficiente para admitir que errou, ele libera a equipe para errar, aprender e crescer também.
Frases como essa criam um abismo entre líder e equipe, e quebram completamente o senso de colaboração. Em ambientes de alta performance, os desafios são compartilhados.
O líder que se compromete com o sucesso do time transmite segurança e fortalece a execução coletiva.
Ameaças veladas ou explícitas criam medo, e o medo paralisa. Profissionais não inovam nem se arriscam em ambientes onde tudo pode virar punição.
A liderança baseada no medo pode até gerar obediência temporária, mas nunca gera performance sustentável.
Essa frase humilha. E em vez de ensinar ou corrigir, cria um clima de vergonha e insegurança. Bons líderes ensinam com paciência, oferecem contexto e investem no desenvolvimento da equipe, não no julgamento.
Um líder que nunca tem tempo para ouvir, orientar ou dar retorno não está liderando — está apenas ocupando uma posição. Disponibilidade é um gesto de respeito e responsabilidade.
Mesmo com agendas cheias, os melhores líderes encontram tempo para o que importa: as pessoas.
