As seis frases que destroem equipes — e líderes ruins insistem em repetir

Saber o que não falar pode ser tão importante quanto tomar boas decisões — principalmente sob pressão

(sorbetto/Getty Images)

Gabriella Uota
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14h21.

Nem todo mundo que ocupa um cargo de gestão está, de fato, preparado para liderar. Em muitos casos, profissionais são promovidos pela performance individual, mas sem o preparo necessário para conduzir pessoas, inspirar confiança ou comunicar-se de forma saudável com a equipe.

No ritmo acelerado das empresas de hoje, quem quer crescer na carreira precisa entender que a execução vai além de entregar resultados técnicos. Ela envolve também o modo como você se comunica com o time, como lida com responsabilidades e como transforma um ambiente de trabalho em um campo fértil para produtividade — não em um terreno de tensão e medo.

A seguir, conheça seis frases tóxicas que gestores competentes evitam a qualquer custo. E, mais do que isso, entenda por que elas minam a moral de um time e comprometem a performance. As informações foram retiradas da Inc.

1. ‘Não preciso do seu conselho. É definitivo’

A postura autoritária, sem espaço para escuta, fecha portas para ideias valiosas. Bons líderes consideram diferentes perspectivas antes de tomar decisões, mesmo quando a responsabilidade final é deles. 

Essa abertura fortalece a tomada de decisão e aumenta o senso de pertencimento da equipe.

2. ‘Não me culpe, eu não sou responsável’

Fugir da responsabilidade é uma das formas mais rápidas de perder a confiança do time. 

Líderes de verdade assumem os erros, reconhecem falhas e aprendem com elas. Quando um gestor é humilde o suficiente para admitir que errou, ele libera a equipe para errar, aprender e crescer também.

3. ‘Esse é o problema de vocês, não meu’

Frases como essa criam um abismo entre líder e equipe, e quebram completamente o senso de colaboração. Em ambientes de alta performance, os desafios são compartilhados. 

O líder que se compromete com o sucesso do time transmite segurança e fortalece a execução coletiva.

4. ‘Se não gostar, a porta está aberta’

Ameaças veladas ou explícitas criam medo, e o medo paralisa. Profissionais não inovam nem se arriscam em ambientes onde tudo pode virar punição. 

A liderança baseada no medo pode até gerar obediência temporária, mas nunca gera performance sustentável.

5. ‘Você deveria saber isso’

Essa frase humilha. E em vez de ensinar ou corrigir, cria um clima de vergonha e insegurança. Bons líderes ensinam com paciência, oferecem contexto e investem no desenvolvimento da equipe, não no julgamento.

6. ‘Não tenho tempo para isso’

Um líder que nunca tem tempo para ouvir, orientar ou dar retorno não está liderando — está apenas ocupando uma posição. Disponibilidade é um gesto de respeito e responsabilidade. 

Mesmo com agendas cheias, os melhores líderes encontram tempo para o que importa: as pessoas.

