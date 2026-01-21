Ibovespa sobe mais de 2% e ultrapassa os 170 mil pontos

O Ibovespa opera o pregão desta quarta-feira, 21, em forte alta de mais de 2% e marcou um novo recorde intradiário ao ultrapassar os 170 mil pontos pela primeira vez na história.

O clima de aversão a ativos americanos diminuiu hoje após o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no terceiro dia do Fórum de Davos, na Suíça. Trump não abandonou a ideia de anexar a Groenlândia, mas descartou o uso de forças armadas, o que trouxe um certo alívio aos investidores.

As bolsas em Nova York operam em alta, após virem em baixa no pré-mercado, impulsionadas pelo otimismo de momento com as falas de Trump. Dow Jones subia 0,72%, enquanto S&P 500 e Nasdaq avançavam 0,66% e 0,82%, respectivamente.

Já o dólar opera em queda de mais de 1%.

O que Trump disse em Davos?

Trump disse que não deseja usar a força para tomar a Groenlândia da Dinamarca. Ele defendeu que a incorporação da ilha — que, segundo ele, estava “disponível desde que foi descoberta” — é um imperativo estratégico para Washington.

“As pessoas pensaram que eu usaria a força. Eu não preciso usar a força. Eu não quero usar a força. Eu não vou usar a força. Tudo o que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia”, declarou.

Segundo o presidente, “só os Estados Unidos podem proteger este... pedaço gigante de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo”.

Em seguida, Trump criticou a Dinamarca, acusando o país de ser “ingrato” pelos esforços americanos em defender a Groenlândia durante a Segunda Guerra Mundial.

“Depois da guerra, devolvemos a Groenlândia à Dinamarca. Que estupidez a nossa, mas fizemos isso, devolvemos o território. E agora, como são ingratos!”, afirmou.

Trump disse ainda que busca “negociações imediatas” para a compra da Groenlândia pelos EUA, “assim como adquirimos muitos outros territórios ao longo de nossa história”.

O presidente americano acrescentou que a ilha está firmemente localizada na América do Norte e que uma eventual aquisição pelos Estados Unidos não deve ser vista como uma ameaça à OTAN. “Isso aumentaria consideravelmente a segurança de toda a aliança”, disse.

Por que a bolsa sobe tanto?

Para analistas, não há um fator específico que explique a renovação das máximas do Ibovespa.

"Não é que o cenário geopolítico ficou tranquilo, não é que Trump desistiu da Groenlândia ou chegou a um acordo com a China, é mais do mesmo”, afirma Enrico Cozzolino, CEO da CZZ Capital.

Ele ressalta, porém, que os ativos locais seguem descontados. O múltiplo do Ibovespa permanece abaixo da média histórica, o que aumenta a atratividade do mercado brasileiro pelo potencial de valorização. Além disso, a expectativa de cortes na taxa de juros ajuda a sustentar o apetite por risco.

“O ano começou quente, os investidores estão comprando Brasil, blue chips, olhando o desconto de tela”, acrescenta Cozzolino.

As blue chips, inclusive, lideram os ganhos do dia. Vale (VALE3) subia 2,24%, enquanto Itaú (ITUB4) avançava 2,66% e Petrobras (PETR4) tinha alta de 3,22%.

*Colaborou César H. S. Rezende