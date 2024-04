Pré-mercado: ações da Meta caem 12% após projeção fraca de vendas

As ações de tecnologia lideraram as quedas nos índices futuros dos EUA nesta quinta-feira após perspectiva decepcionante da Meta para o próximo trimestre.

Segundo a Bloomberg, contratos do Nasdaq 100 caíram 1,2%, com a Meta sendo responsável por cerca de metade dessa queda. A empresa dona do Facebook caiu 15% nas negociações após o fechamento do mercado nos EUA depois de projetar vendas abaixo das expectativas para o segundo trimestre e aumento nas estimativas de gastos para o ano. A Alphabet, que divulga seus lucros mais tarde, juntamente com a Microsoft, também caiu. No pré-mercado, os papéis da empresa de Mark Zuckerberg estavam caindo 12,7%.

O índice Stoxx 600 da Europa recuou, com os investidores processando uma onda de balanços corporativos. Além dos resultados, os investidores estão aguardando ansiosamente os números do crescimento econômico dos EUA, que serão divulgados mais tarde, após semanas de redução das expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. Os economistas pesquisados pela Bloomberg preveem que o PIB provavelmente "esfriou" para 2,5% no primeiro trimestre, com os números ainda sugerindo pressões inflacionárias.

Queda histórica do iene e visita de Blinken à China

O iene se desvalorizou para 155,74 por dólar na quinta-feira, uma nova baixa de 34 anos em relação à moeda americana. A previsão é de que o Banco do Japão mantenha a taxa de juros inalterada na sexta-feira.

Enquanto isso, o secretário de Estado, Antony Blinken disse que as maiores economias do mundo devem “expor nossas diferenças" enquanto inicia visita de dois dias na China discutindo o cenário tenso entre as duas maiores potências do mundo.

Mercados às 5:33 horário de Brasília:

S&P 500 futuro caía 0.6%

Nasdaq 100 futuro caía 1.1%

Dow Jones Industrial futuro caía 0.2%

MSCI Asia Pacific Index subia 0,6%

Nikkei 225 caía 2,1%