Bolsas da Ásia fecham mistas, com realização de lucros e cautela antes de anúncio do Banco do Povo

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 25, com algumas delas realizando lucros após ganhos recentes e em clima de cautela antes do anúncio de política monetária do Banco do Japão (BoJ).

Liderando perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,16% em Tóquio, a 37.628,48 pontos, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do BoJ, que será anunciada na virada de hoje para sexta-feira (26). No mês passado, o BC japonês elevou juros pela primeira vez em 17 anos, mas sinalizou que não teria pressa de apertar ainda mais sua política monetária. Desde então, o iene vem renovando mínimas em mais de três décadas em relação ao dólar.

Em outras partes da região asiática, o Kospi recuou 1,76% em Seul, a 2.628,62 pontos, embora o Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul tenha superado as expectativas no primeiro trimestre, e o Taiex registrou perda de 1,36% em Taiwan, a 19.857,42 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,48% em Hong Kong, a 17.284,54 pontos.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos modestos, sustentados pelo bom desempenho de ações de montadoras e bancos. O Xangai Composto subiu 0,27%, a 3.052,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,21%, a 1.698,34 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana não operou hoje em função de um feriado nacional.

*Com informações da Dow Jones Newswires