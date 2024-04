Meta supera expectativas no balanço, mas novos projetos deixam investidores apreensivos

A Meta anunciou nesta quarta-feira, 24, um aumento em suas projeções de despesas para o ano corrente, atribuindo o ajuste ao intensivo investimento em novos produtos de inteligência artificial e no fortalecimento de sua infraestrutura para suportar essas tecnologias.

Essa revisão eleva a previsão de gastos de capital para um intervalo entre 35 bilhões e 40 bilhões de dólares em 2024, superando as estimativas anteriores que variavam de 30 bilhões a 37 bilhões de dólares.

A revisão nas projeções também se refletiu em uma nova estimativa para as despesas totais, agora previstas entre 96 bilhões e 99 bilhões de dólares, acima do intervalo anterior de 94 bilhões a 99 bilhões de dólares. Esse aumento nos gastos ocorre em um momento em que a Meta intensifica a atualização de seus recursos de compra de anúncios, incorporando ferramentas de IA e novos formatos de vídeo para impulsionar o crescimento das receitas. Além disso, a empresa está implementando novos mecanismos de IA, como assistentes de chat, buscando aumentar o engajamento em suas plataformas de mídia social.

Em termos de desempenho financeiro, a Meta superou as expectativas no primeiro trimestre, com uma receita de 36,46 bilhões de dólares, um aumento de 27% em relação ao período anterior.

A receita superou as previsões que apontavam para 36,16 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG. Para o trimestre em curso, a empresa projeta que sua receita ficará entre 36,5 bilhões e 39,0 bilhões de dólares, enquanto as expectativas de mercado giram em torno de 38,29 bilhões de dólares.