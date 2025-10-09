A cotação da prata bateu recorde nesta quinta-feira, 9, e superou os US$ 50 (R$ 268, na cotação atual) pela primeira vez desde 1993.

Essa alta é parte de uma tendência dos investidores de buscar ativos seguros diante da incerteza geopolítica e econômica, como a recente febre do ouro.

O metal dourado, todavia, recuou ligeiramente após atingir um recorde nesta quarta-feira, 8, acima dos US$ 4 mil (mais de R$ 21 mil).

Cotação da prata

A crescente valorização da prata é uma tendência há pelo menos dois anos. O pico de US$ 49,955 foi atingido nesta quinta-feira, porém, esse movimento se acelerou no segundo semestre deste ano.

Valores da onça da prata desde janeiro de 2024. Metal alcançou máxima de quase US$ 50 nesta quinta-feira, 9 (Investing.com/Reprodução)

Febre do ouro

O ouro acumula alta de mais de 53% em 2025 e caminha para registrar o maior ganho anual desde a crise do petróleo de 1979. Na quarta-feira, o metal atingiu o recorde de US$ 4.059,05 por onça.