Preço do ouro dispara, e joalheiros encontram alternativa na platina com valorização de 30%

Com a cotação do ouro superando os US$ 3.500 por onça em 2025, o mercado de joias busca alternativas na platina, que acumula uma valorização de mais de 30%.

Avaliada em cerca de US$ 1.200 a onça, a platina, metal branco como a prata, se torna mais acessível frente aos preços elevados do ouro, e ganha destaque, especialmente na China, um dos maiores consumidores globais de metais preciosos.

Recuperação da demanda por platina na China

Após anos de queda na demanda, analistas do Bank of America apontam sinais de recuperação do interesse por joias de platina, com a China importando 11,5 toneladas do metal em abril, maior volume mensal em um ano. Este crescimento ocorre paralelamente à alta de 27% no preço do ouro no mesmo período.

A mudança nos padrões históricos está visível: joalheiros buscam a platina como alternativa devido ao aumento no custo do ouro. Se 1% da demanda por joias de ouro migrar para a platina, o déficit de oferta pode dobrar, atingindo 1,6 milhão de onças. Além das joias, a platina continua sendo crucial na indústria automotiva e eletrônica.

Por outro lado, a prata também registra valorização, com aumento de 25% em 2025, embora seu ritmo de crescimento seja mais moderado, impactado pela queda na produção de painéis solares.