Depois de se mudar de São Luís, no Maranhão, para São Paulo, a convite de uma empresa de tecnologia, Breno Nogueira passou a gastar mais do que podia com o salário e acabou se endividando. Foi então que precisou aprender a organizar as próprias finanças, até desenvolver um método de controle de gastos.

O que começou como uma planilha pessoal se transformou em um aplicativo de gestão financeira, voltado a ajudar brasileiros a economizar e investir: o App do Breno, que faturou R$ 4 milhões em 2025.

“Muita gente acredita que precisa ganhar mais ou começar a investir para melhorar de vida, mas o primeiro passo é entender para onde está indo o próprio dinheiro e o impacto de cada compra, para aprender a administrá-lo”, afirma Breno Nogueira, fundador do App do Breno.

O negócio começou com mentorias, virou planilha e, hoje, é um aplicativo — formato que ajudou a empresa a crescer e alcançar R$ 8,7 milhões em 2026. Agora, o desafio é fortalecer a marca, criar novas soluções e conquistar mais brasileiros.

Como uma dívida pessoal se transformou em uma comunidade

Breno se mudou para São Paulo a convite de uma empresa de tecnologia, aos 19 anos. Na época, seu salário era de R$ 5 mil. “Na minha cabeça, eu podia fazer coisas como ir para Nova York na semana seguinte — e foi o que fiz. Depois de dois anos de perrengue em São Paulo, onde cheguei a morar em um pensionato, me vi com uma dívida de crédito consignado, descontada diretamente do meu salário”, diz.

Depois do sufoco inicial, ele testou planilhas prontas disponibilizadas na internet e aplicativos de finanças, mas nada parecia ajudar de verdade. Foi quando decidiu desenvolver uma metodologia própria. “Eu pensei: preciso de algo que me mostre, em tempo real, se posso ou não fazer uma compra. Queria ter essa perspectiva justamente no momento de tomar a decisão, e não apenas depois de gastar”, afirma.

Criou uma planilha que permitia projetar o saldo financeiro e analisar, no momento da compra, se determinado gasto cabia no orçamento. Com o tempo, o método começou a fazer sucesso entre amigos, que também passaram a utilizar a ferramenta desenvolvida por Breno.

De maneira despretensiosa, ele decidiu levar seus conhecimentos de finanças para as redes sociais. Começou oferecendo mentorias gratuitas pelo Instagram durante a pandemia. Como a iniciativa deu certo, transformou a atividade em uma fonte de renda extra.

“Meu conteúdo no Instagram começou a crescer muito, e eu chegava a receber cerca de 50 contatos por dia de pessoas interessadas em fazer mentoria”, diz Breno.

Como a empresa se estruturou

Uma de suas mentoradas, Marcela Carvalho, enxergou nas aulas uma oportunidade de negócio. Interessada em empreender, ela propôs se juntar a Breno como sócia para estruturar a operação, que começava a crescer rapidamente e já demandava uma gestão mais organizada.

A sociedade e a criação do CNPJ aconteceram em maio de 2024. Enquanto Breno focava na realização das mentorias, Marcela cuidava das áreas financeira, contábil e jurídica.

Marcela Carvalho, CEO do App do Breno: “Sempre quisemos que os alunos aprendessem uns com os outros, em vez de apenas receberem o conteúdo de forma passiva, sem interação ou acompanhamento” (Divulgação)

O tíquete médio das mentorias chegou a R$ 2,1 mil. Em determinado momento, porém, os sócios perceberam que o modelo não permitia escalar o negócio. Havia uma fila de alunos interessados, mas Breno já não tinha mais horários disponíveis na agenda.

“As redes sociais do Breno cresceram de forma orgânica. O diferencial era a linguagem natural e acessível: ele falava sobre finanças como se estivesse conversando com um amigo, muitas vezes na cozinha de casa, comendo bolo”, afirma Marcela Carvalho, atual CEO da empresa.

Com a demanda crescente e os pedidos de acesso à planilha, os sócios transformaram a ferramenta em um produto. Fizeram a divulgação pelas redes sociais, com bolos e camisetas com os dizeres “libera a planilha”, criando expectativa entre os seguidores.

Gravaram e produziram quatro aulas, que seriam vendidas junto com a planilha como forma de orientação. A liberação das vendas aconteceu em junho de 2024.

“Vendemos 366 unidades da planilha em apenas quatro dias e faturamos R$ 33 mil. Esse era o valor que costumávamos ganhar em um mês inteiro de trabalho, com oito horas de dedicação por dia”, diz Marcela.

Em agosto daquele ano, os empreendedores criaram uma comunidade para que os compradores da planilha pudessem compartilhar aprendizados e dúvidas. Hoje, a comunidade soma 30 mil membros ativos, segundo a empresa. “Sempre quisemos que os alunos aprendessem uns com os outros, em vez de apenas receberem o conteúdo de forma passiva, sem interação ou acompanhamento”, afirma a empreendedora.

A troca direta com os alunos durante o período das mentorias ajudou no desenvolvimento do formato, já que os empreendedores conheciam bem as dúvidas e necessidades mais comuns. Além das interações entre os usuários, a comunidade reúne aulas, enquetes, clube do livro e outras atividades. A plataforma promove ainda um ranking mensal que premia os dez alunos mais participativos, com brindes enviados diretamente para suas casas.

Por que os empreendedores apostaram em um aplicativo

O modelo de venda da planilha seguiu até o ano seguinte, quando os empreendedores decidiram apostar em um aplicativo, lançado em outubro de 2025. A motivação veio da percepção de que nem todos os brasileiros têm acesso a computadores ou familiaridade com o Excel.

“O aplicativo eliminou a barreira da planilha e tornou o método mais acessível. Com uma interface mais intuitiva e cálculos já automatizados, ficou mais fácil para quem tinha dificuldade de usar o Excel começar a organizar as próprias finanças”, diz Breno.

O aplicativo permiteorçamento que os usuários registrem despesas no momento da compra e acompanhem o impacto dos gastos sobre o futuro. A ferramenta projeta o saldo financeiro por quase um ano, permitindo visualizar como as decisões tomadas no presente podem afetar as contas nos meses seguintes. A proposta é oferecer uma visão antecipada das finanças, em vez de apenas categorizar despesas que já foram realizadas.

A plataforma conta com cálculos automatizados, etiquetas para organizar os lançamentos, acompanhamento de compras parceladas e recursos de gamificação. Também há a possibilidade de receber notificações para lembrar o usuário de registrar os gastos. Entre as funcionalidades em desenvolvimento está um indicador de quanto ainda pode ser gasto por dia, considerando o planejamento financeiro.

Diferentemente de aplicativos que priorizam o acompanhamento de investimentos, o App do Breno propõe uma jornada de organização financeira em etapas. A metodologia começa pelo controle dos ganhos e gastos e pela quitação de dívidas, passa pela formação de uma reserva de emergência e, só então, chega à construção de patrimônio.

A assinatura do aplicativo custa R$ 298 por ano. “Dá menos de R$ 1 por dia. Sempre priorizamos a acessibilidade na definição do preço, porque queremos que o maior número possível de brasileiros consiga usar o aplicativo”, afirma Marcela.

O lançamento vem impulsionando o crescimento da empresa, que projeta dobrar o faturamento em 2026, chegando a R$ 8,7 milhões.

Além do novo formato, as redes sociais ainda são uma importante porta de entrada para novos clientes, mas deixaram de concentrar toda a aquisição do negócio. Canais como Instagram, TikTok, YouTube e Spotify, onde Breno publica conteúdos e mantém um podcast, respondiam inicialmente por 100% dos novos clientes. Hoje, representam menos da metade das aquisições.

A empresa passou a investir em tráfego pago, assessoria de imprensa, participação em eventos e parcerias com influenciadores. Os próprios alunos também atuam como promotores do negócio, comissionados para indicar o método a outras pessoas. Neste ano, a marca contratou influenciadores externos pela primeira vez.

A intenção é fazer com que o público conheça o aplicativo por diferentes caminhos — inclusive por indicação de amigos — sem precisar necessariamente acompanhá-lo nas redes sociais. “O método é maior do que a minha atuação como criador de conteúdo”, diz o empreendedor.

Como a empresa pretende crescer

Depois de passar de uma operação baseada em mentorias individuais para um negócio que combina educação financeira e tecnologia, os empreendedores agora têm o desafio de estruturar a empresa para continuar crescendo. A equipe passou de duas pessoas para 16 prestadores de serviço, o que trouxe novas demandas de gestão, contratação e desenvolvimento do produto.

A mudança exige uma nova forma de conduzir o negócio. Se, no início, o foco estava na produção de conteúdo e no ensino de finanças, agora é preciso conciliar essas atividades com os investimentos em tecnologia e na evolução do aplicativo. A empresa busca desenvolver o produto a partir das necessidades dos usuários, mantendo a proposta de tornar a organização financeira mais simples e acessível.

Outro objetivo é ampliar o alcance do método para públicos de diferentes faixas etárias, incluindo pessoas mais velhas e aposentados. A intenção é que o aplicativo não fique restrito a quem já acompanha Breno nas redes sociais ou tem familiaridade com ferramentas digitais.

“Quero que o método alcance cada vez mais brasileiros, inclusive pessoas que ainda não me conhecem. Ele precisa ter uma vida própria, porque é capaz de transformar a vida financeira de quem o coloca em prática", afirma o empreendedor.