Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ouro sobe depois de ameaça de Trump sobre novas tarifas contra China; petróleo cai

Declarações geraram um grande estresse nos mercados financeiros, refletido na queda das bolsas de valores dos EUA

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h35.

O petróleo e o ouro registram movimentos opostos nesta sexta-feira, 10, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar novas tarifas contra a China.

O petróleo passa uma aceleração na queda, com os preços do WTI para novembro recuando 2,89%, a US$ 59,74, e o Brent para dezembro perdendo 2,59%, a US$ 63,53, à medida que as declarações de Trump aumentam os temores de uma intensificação na guerra comercial, o que pode impactar negativamente a demanda global pelo commodity.

Por outro lado, o ouro sobe com os investidores em busca de ativos mais seguros diante da crescente incerteza econômica gerada pelos comentários de Trump.

O metal precioso avança 1,34%, alcançando US$ 4.026,40 por onça.

Trump afirmou nesta manhã que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China" e destacou que seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, previsto para as próximas semanas, agora não parece ter razão para ocorrer.

O aumento da tensão foi impulsionado ainda pela acusação de Trump de que a China fez um "movimento sinistro" ao implementar controles sobre as terras raras, essenciais para a produção de tecnologias avançadas. Além disso, ele sugeriu que as tarifas sobre os produtos chineses poderiam ser aumentadas, aprofundando ainda mais o confronto entre as duas potências.

Essas declarações geraram um grande estresse nos mercados financeiros, refletido na queda das bolsas de valores dos EUA. O Dow Jones recuou 0,25%, o S&P 500 perdeu 0,54% e o Nasdaq despencou 0,83%. O índice DXY, que mede o valor do dólar frente a uma cesta de moedas, também foi afetado, caindo 0,55% e chegando a 98,994 pontos.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoOuro

Mais de Invest

'Índice do medo' em Wall Street dispara mais de 25% após Trump ameaçar China

Ibovespa cai e caminha para pior semana em 3 meses; dólar ultrapassa R$ 5,40

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Essas 20 ações têm pouca atenção do investidor, mas podem disparar na temporada de balanços dos EUA

Mais na Exame

Mundo

Trump ameaça aumento ‘maciço’ de tarifas contra China e ‘não vê motivo’ para encontro com Xi Jinping

Brasil

Crédito de até R$ 30 mil e juros baixos: veja as regras do financiamento para reforma de casa

Mercados

'Índice do medo' em Wall Street dispara mais de 25% após Trump ameaçar China

EXAME Agro

Em meio às tarifas, exportação de suco de laranja para os EUA cresce 38% de julho a setembro