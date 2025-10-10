Ouro sobe depois de ameaça de Trump sobre novas tarifas contra China; petróleo cai

O petróleo e o ouro registram movimentos opostos nesta sexta-feira, 10, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar novas tarifas contra a China.

O petróleo passa uma aceleração na queda, com os preços do WTI para novembro recuando 2,89%, a US$ 59,74, e o Brent para dezembro perdendo 2,59%, a US$ 63,53, à medida que as declarações de Trump aumentam os temores de uma intensificação na guerra comercial, o que pode impactar negativamente a demanda global pelo commodity.

Por outro lado, o ouro sobe com os investidores em busca de ativos mais seguros diante da crescente incerteza econômica gerada pelos comentários de Trump.

O metal precioso avança 1,34%, alcançando US$ 4.026,40 por onça.

Trump afirmou nesta manhã que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China" e destacou que seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, previsto para as próximas semanas, agora não parece ter razão para ocorrer.

O aumento da tensão foi impulsionado ainda pela acusação de Trump de que a China fez um "movimento sinistro" ao implementar controles sobre as terras raras, essenciais para a produção de tecnologias avançadas. Além disso, ele sugeriu que as tarifas sobre os produtos chineses poderiam ser aumentadas, aprofundando ainda mais o confronto entre as duas potências.

Essas declarações geraram um grande estresse nos mercados financeiros, refletido na queda das bolsas de valores dos EUA. O Dow Jones recuou 0,25%, o S&P 500 perdeu 0,54% e o Nasdaq despencou 0,83%. O índice DXY, que mede o valor do dólar frente a uma cesta de moedas, também foi afetado, caindo 0,55% e chegando a 98,994 pontos.