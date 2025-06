Israel promete manter cessar-fogo enquanto houver reciprocidade por parte do Irã

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira ter conversado com seu homólogo americano, Pete Hegseth, para agradecer o apoio de seu país e ressaltou que Israel respeitará o cessar-fogo "enquanto o outro lado o fizer".

"Agradeci a ousada decisão de apoiar Israel diante da ameaça nuclear iraniana. O secretário [de Defesa, Hegseth] parabenizou Israel e o Exército pelas conquistas históricas alcançadas", escreveu Katz na rede social X.

"Enfatizei que Israel respeitará o cessar-fogo enquanto o outro lado o fizer", acrescentou, garantindo que estreitarão sua cooperação com os Estados Unidos daqui para a frente.

Desde que Israel iniciou seu ataque militar contra o Irã no último dia 13, ambos os países têm trocado regularmente ataques com drones e mísseis, que deixaram ao menos 450 mortos no Irã e 28 em Israel, segundo as autoridades de ambos os países.

As tensões escalaram ainda mais na região quando os Estados Unidos bombardearam três instalações-chave do programa nuclear iraniano no último domingo. O Irã respondeu ontem com um ataque contra as bases militares americanas no Catar e no Iraque, que já haviam sido evacuadas.

Por volta das 10h30 (hora local) e com o cessar-fogo em vigor, as Forças de Defesa de Israel (FDI) registraram o lançamento de dois mísseis do Irã, algo que Teerã negou. Após isso, a aviação israelense bombardeou um radar nos arredores da capital persa, porém, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, assegurou que se absterá de lançar mais ataques se o Irã respeitar a trégua.