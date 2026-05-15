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Mandato de Powell como presidente do Fed termina hoje: relembre trajetória

Powell encerra gestão no Fed após oito anos; chairman enfrentou pressão da Casa Branca por cortes agressivos de juros

Jerome Powell: pressão da Casa Branca na reta final do mandato (Montagem EXAME/Getty Images)

Jerome Powell: pressão da Casa Branca na reta final do mandato (Montagem EXAME/Getty Images)

Caroline Oliveira
Caroline Oliveira

Colaboradora na Exame

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05h00.

Jerome Powell encerra hoje, 14, seu mandato como presidente do Federal Reserve (Fed), após oito anos à frente do banco central dos Estados Unidos. Indicado pelo presidente Donald Trump, seu primeiro mandato iniciou em fevereiro de 2018. Powell deixa como legado a defesa da independência do Fed em meio a fortes pressões políticas e críticas pela condução da inflação. Ele continuará como membro do conselho de governadores até 2028.

A trajetória até o comando do Fed

Quando Donald Trump anunciou, em novembro de 2017, a indicação de Jerome Powell para presidir o Federal Reserve, a escolha foi recebida sem sobressaltos pelos mercados, que viam Powell como um nome de continuidade em relação à gestão de Janet Yellen. A troca marcou uma quebra de tradição: pela primeira vez em quatro décadas, um presidente do Fed em primeiro mandato não foi consultado a continuar.

Sem formação acadêmica em Economia, Powell destoava do perfil tradicional dos chefes do Fed. Formado em Ciência Política pela Universidade de Princeton e em Direito pela Universidade de Georgetown, construiu carreira entre Wall Street e Washington, com passagens pelo banco Dillon, Read & Co., pelo Departamento do Tesouro no governo de George H. W. Bush e pelo The Carlyle Group.

Sua aproximação definitiva com o Federal Reserve ocorreu em 2012, quando atraiu a atenção do governo Obama por seu trabalho nos bastidores para persuadir os republicanos do Congresso a aumentar o teto da dívida. Powell consolidou a imagem de dirigente pragmático e moderado, preocupado tanto com estabilidade financeira quanto com emprego e crescimento.

Primeiro mandato

Entre 2018 e 2019, Jerome Powell conduziu a continuidade do ciclo de alta de juros iniciado na gestão de Janet Yellen, em meio à escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China promovida por Donald Trump.

Em julho de 2019, o Federal Reserve alertou que a incerteza comercial e a fraqueza da economia mundial poderiam afetar o crescimento dos EUA — cenário agravado pela guerra tarifária iniciada por Trump contra Pequim. A combinação entre a desaceleração do crescimento global e as tensões comerciais elevou a volatilidade nos mercados e aprofundou o desgaste entre Donald Trump e Jerome Powell.

O embate contrastava com o discurso adotado pelo presidente norte-americano no anúncio da indicação de Powell ao comando do Fed, em 2017, quando Trump o definiu como um líder “forte”, “comprometido” e “inteligente”. Com o avanço das tensões econômicas, porém, o presidente passou a pressionar publicamente por cortes agressivos nos juros, acusando o banco central de frear a economia norte-americana.

Naquele mesmo mês, o Fed promoveu o primeiro corte de juros desde a crise de 2008. Em meio aos sinais de desaceleração global, Powell iniciou um ciclo de cortes preventivos, citando riscos externos e incertezas provocadas pela guerra comercial. Ainda assim, Trump manteve os ataques ao presidente do Fed, chegando a compará-lo a “um jogador de golfe ruim”.

Em 2020, com a explosão da pandemia de Covid-19, o Fed reduziu os juros para perto de zero, comprou U$ 2 trilhões de títulos do Tesouro e criou linhas emergenciais de crédito. As ações de Powell ajudaram a evitar um colapso mais profundo da economia no auge da pandemia nos EUA. A economia desacelerou após o ciclo de alta de juros, mas o desemprego não disparou como muitos analistas previam.

Na recuperação pós-pandemia, em 2021, Powell argumentava que a alta de preços era “transitória”, resultado de gargalos nas cadeias de suprimento e da reabertura da economia. Naquele mesmo ano, Powell teve seu mandato renovado pelo então presidente Joe Biden.

Segundo mandato

A avaliação do Fed, porém, mostrou-se equivocada à medida que a inflação ganhou força no país. Com gargalos logísticos persistentes, pressão nos preços e a Guerra da Rússina na Ucrânia aumentando o preço do petróleo, os Estados Unidos passaram a registrar inflação cerca de 8% ao ano. As críticas ao banco central cresceram, com analistas acusando o banco central de ter demorado para reagir ao avanço dos preços.

Diante desse cenário, o segundo mandato de Powell foi marcado por uma guinada brusca na política monetária. A partir de 2022, o Fed abandonou o discurso da inflação “transitória” e iniciou um dos ciclos de aperto monetário mais agressivos das últimas décadas, promovendo sucessivas altas de juros para tentar conter a inflação.

Entre 2023 e 2024, Powell manteve os juros em patamar elevado por mais tempo, defendendo que a inflação precisava retornar de forma sustentável à meta de 2%. Apesar disso, a economia norte-americana mostrou resiliência acima do esperado.

No ano seguinte, Powell manteve uma postura cautelosa, reforçando reiteradamente que “não havia pressa” para iniciar cortes, já que, segundo ele, a economia norte-americana seguia resiliente, com mercado de trabalho sólido e inflação ainda acima da meta de 2%.

Embates com Trump e a defesa da independência do Fed

A relação entre Jerome Powell e Donald Trump se deteriorou rapidamente após a chegada de Powell ao comando do Federal Reserve. Embora tenha sido indicado pelo próprio Trump em 2017, o chairman passou a ser alvo constante de críticas da Casa Branca à medida que o Fed elevava os juros e resistia às pressões por uma política monetária mais agressiva.

Durante o primeiro mandato do republicano, Trump acusou o banco central de atrapalhar o crescimento econômico norte-americano e chegou a afirmar que o Fed era “o maior problema” da economia dos EUA. Em diferentes momentos, pressionou Powell por cortes rápidos nos juros, alegando que as taxas elevadas prejudicavam o mercado imobiliário, os investimentos e a competitividade da economia norte-americana.

O embate ganhou força entre 2018 e 2019, período marcado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, desaceleração do crescimento global e aumento da volatilidade nos mercados. Enquanto Trump defendia cortes rápidos nos juros para estimular a economia e fortalecer sua agenda política, Powell mantinha uma postura cautelosa diante dos riscos inflacionários e da necessidade de preservar a credibilidade do Fed.

As tensões entre Jerome Powell e Donald Trump atingiram um novo patamar nos anos finais do mandato do chairman do Federal Reserve. Além das críticas públicas à política de juros do Fed, Trump passou a cogitar abertamente a possibilidade de afastar Powell do cargo, movimento que gerou preocupação nos mercados e reacendeu o debate sobre a independência do banco central norte-americano.

Segundo informações da Bloomberg, reproduzidas pela Exame, aliados do presidente discutiram internamente hipóteses de demissão ou enfraquecimento político de Powell, em meio à insatisfação da Casa Branca com a manutenção dos juros em patamar elevado. Trump chegou a afirmar publicamente que Powell era “atrasado”, “idiota” e “estúpido”, acusando o Fed de impedir um crescimento mais acelerado da economia norte-americana.

Especialistas ouvidos pela Bloomberg destacaram que uma eventual remoção de Powell representaria um movimento sem precedentes na história moderna do banco central norte-americano e poderia desencadear uma disputa judicial, já que a legislação dos EUA protege a independência do Fed e não prevê a destituição do chairman por divergências sobre política monetária.

Em resposta às pressões, Powell reforçou repetidamente a autonomia institucional do Federal Reserve e afirmou que decisões sobre juros deveriam ser tomadas com base em critérios econômicos, e não políticos. Em entrevistas e audiências públicas, o chairman argumentou que a independência do banco central é essencial para preservar a credibilidade da política monetária e a estabilidade financeira dos Estados Unidos.

Investigações e pressões políticas sobre o Fed

Nos meses finais de sua gestão à frente do Federal Reserve, Jerome Powell passou a enfrentar uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ), em meio ao aumento das tensões entre o banco central norte-americano e o governo de Donald Trump. A apuração envolvia os custos das reformas de dois prédios históricos do Fed em Washington — o edifício Marriner S. Eccles e outra estrutura localizada na Constitution Avenue — cujo orçamento ultrapassou em cerca de US$ 700 milhões a previsão inicial, chegando a aproximadamente US$ 2,5 bilhões.

O Fed argumentou que os custos extras decorreram da alta nos preços de materiais e mão de obra, além da necessidade de remover amianto, chumbo e contaminações tóxicas identificadas durante as obras. Ainda assim, aliados de Trump passaram a usar o caso para ampliar as críticas ao chairman e pressionar o banco central em meio às divergências sobre juros.

Powell afirmou publicamente que a investigação representava um movimento “sem precedentes” e sugeriu que as pressões estavam ligadas à postura independente adotada pelo Fed na condução da política monetária.

Em resposta, Trump voltou a atacar Powell publicamente, afirmando que o chairman “não era muito bom no Fed” e cogitando novamente sua substituição. As ameaças de afastamento reacenderam o debate sobre a independência do banco central norte-americano, já que a legislação dos Estados Unidos prevê que dirigentes do Fed só podem ser removidos por “justa causa”, e não por divergências sobre política monetária. Apesar da escalada política, o Departamento de Justiça encerrou posteriormente as investigações sem adotar medidas contra Powell.

Transição no Fed preocupa investidores

Agora, Powell deixará a presidência do Fed, mas continuará como governador da instituição até janeiro de 2028, em uma tentativa de dificultar interferências políticas mais agressivas sobre o banco central.

A decisão é incomum e foi interpretada em Washington como uma forma de preservar a independência da autoridade monetária, de acordo com dados divulgados pela Bloomberg.

O novo indicado de Trump para a presidência do Fed, Kevin Warsh, é crítico da demora do banco central em reagir à inflação pós-pandemia. Ele classificou a resposta como um erro grave de política monetária.

A chegada de Warsh também aumenta as expectativas sobre uma possível mudança de postura do banco central nos próximos anos, principalmente na relação com o governo e na condução desses juros.

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