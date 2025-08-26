Quem é Lisa Cook, primeira (e única) diretora negra do Fed — agora, na mira de Trump

Em meio à pressão do presidente Donald Trump para a redução de juros, o republicano anunciou, na segunda-feira, 25, a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Lisa Cook, sob alegação de fraudes hipotecárias. Cook, no entanto, disse que não pretende renunciar ao cargo e que vai continuar exercendo suas funções normalmente.

Em comunicado enviado à imprensa por meio de seu advogado, Abbe David Lowell, Cook declarou que “não há causa legal” para que o presidente a remova da função. “Não vou renunciar. Continuarei a desempenhar minhas funções para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022”, afirmou Cook.

Ela é a primeira (e única) diretora negra do Fed em mais de 100 anos. “A economia não é uma profissão acolhedora nem que apoie as mulheres”, escreveu em um artigo de opinião no New York Times em 2019, complementando: “Mas se a economia é hostil às mulheres, é especialmente antagônica às mulheres negras”.

Três anos depois das declarações, em 2022, o presidente Joe Biden indicou Lisa para o Conselho de Governadores do Fed. O processo de confirmação foi marcado por rigor, com sucessivos questionamentos a respeito de suas credenciais, mesmo diante de um histórico que abrange atuação no Departamento do Tesouro, no Conselho de Assessores Econômicos do presidente Barack Obama e uma sólida trajetória acadêmica, disse o New York Times.

Até o momento, Cook é uma das sete integrantes do Conselho de Diretores, que, ao lado de cinco dos 12 presidentes regionais do Fed, forma o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) — responsável por decidir a taxa de juros. Seu mandato, a princípio, iria até 2024, mas foi reconduzida para um mandato até 2028.

Formação acadêmica e críticas

Natural da Geórgia, Cook vem de uma família engajada no movimento dos Direitos Civis. Seu tio, Samuel DuBois Cook, foi colega de Martin Luther King Jr. e destacou-se como um importante cientista político.

Cook é doutora em economia e, antes de assumir o cargo, atuava como professora de economia e relações internacionais na Universidade Estadual de Michigan. De acordo com a Bloomberg, seus estudos acadêmicos concentram-se em bancos centrais internacionais, crises financeiras, desigualdades raciais na economia e nos efeitos da inovação sobre o crescimento econômico.

A confirmação de Cook no Senado encontrou forte oposição republicana. Críticos como o ex-senador Pat Toomey e o senador Bill Hagerty questionaram sua carreira acadêmica, argumentando que ela se dedicava mais a temas raciais do que à teoria monetária.

Hagerty, de acordo com a agência de notícias, chegou a acusá-la de falsificar o currículo — uma alegação disseminada por sites de mídia conservadora e por um fórum anônimo de economia —, acusação que Cook negou categoricamente. Em 2022, sua nomeação só foi aprovada após uma votação apertada, decidida pelo voto de desempate da então vice-presidente Kamala Harris, que quebrou a divisão de 50 a 50 no Senado.

Por que Trump quer demitir Lisa Cook?

A justificativa apresentada pela equipe de Trump para demitir Cook envolve uma acusação de fraude hipotecária contra a diretora. A denúncia foi feita por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, que alega que Cook teria declarado simultaneamente dois imóveis como residência principal. O Departamento de Justiça abriu investigação sobre o caso, liderada pelo procurador de indultos dos EUA, Ed Martin, segundo informações do Politico.