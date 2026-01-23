Por que a Intel despencou 13% no after hours

Demanda firme, mas sem capacidade para entregar

A decepção veio de um descompasso entre demanda e oferta. Mesmo com sinais de recuperação nos negócios, em especial na área de Data Center e IA, que cresceu 9% no ano, totalizando US$ 4,7 bilhões em receita, a empresa enfrenta restrições de fornecimento.

“Estamos rodando as fábricas no limite, mas ainda não conseguimos acompanhar o ritmo da demanda”, disse o CFO David Zinsner, que prevê melhora no fornecimento apenas a partir do segundo trimestre.

Já o CEO Lip-Bu Tan afirmou estar "desapontado por não conseguirmos atender plenamente à demanda no curto prazo.”

O problema afeta justamente os chips para servidores que acompanham processadores de IA — segmento no qual a Intel tenta recuperar espaço frente a rivais como a Nvidia.

Margens em queda com nova geração de chips

Outro ponto sensível é a pressão sobre as margens, causada pela adoção do processo de fabricação 18A, tecnologia avançada com produção ainda ineficiente, segundo a Reuters.

Os chips da linha Panther Lake, os primeiros fabricados com o novo processo, já estão sendo entregues, mas os rendimentos por wafer ainda são baixos.

A margem bruta ajustada caiu para 37,9%, frente a 42,1% no mesmo período do ano anterior. Embora tenha superado a estimativa de 36,5%, a tendência ainda preocupa analistas, que veem uma recuperação lenta.

Mercado pune incerteza

As ações da Intel recuaram após uma sequência de forte valorização — o papel acumulou alta de 84% em 2025, após perder mais de 60% em 2024.

A correção recente reflete a frustração com os gargalos operacionais e com a perspectiva de baixo crescimento no curto prazo, mesmo diante de um cenário de forte demanda por chips.

Apesar disso, a empresa conta com apoio financeiro robusto, como os investimentos de US$ 5 bilhões da Nvidia e US$ 2 bilhões do SoftBank, além de capital do governo dos EUA. A estratégia atual de Tan é focar em entregar produtos competitivos com menor estrutura de custos, reduzindo a dependência de contratos de fabricação com terceiros.

Capex sob análise e concorrência acirrada

A expectativa de capital investido segue estável, segundo a empresa. Dois potenciais clientes estão avaliando o processo 14A, passo preliminar para adoção em larga escala. A decisão sobre contratos deve ocorrer na segunda metade de 2026.

A Intel ainda enfrenta concorrência direta da AMD e da Arm no segmento de PCs. Além disso, o mercado de computadores sofre com a alta nos preços de chips de memória, encarecendo os produtos e limitando o consumo.

Para investidores, o alerta está lançado: a história de retomada da Intel permanece viva, mas restrita pela sua própria capacidade de entrega.