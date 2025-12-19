Cade dos EUA aprova acordo entre Nvidia e Intel

As autoridades antitruste dos Estados Unidos aprovaram o investimento da Nvidia na Intel, segundo aviso divulgado pela Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês). A notícia impulsionou as ações das duas empresas. Por volta das 16h05 (horário de Brasília), os papéis da Intel subiram 3,5%, enquanto a Nvidia avançavam 3,3%. As informações são da Reuters.

Apesar do comunicado não detalhar os termos da operação, a Nvidia informou em setembro que pretende investir US$ 5 bilhões na Intel. O movimento representa um importante reforço financeiro à fabricante americana de chips, que enfrenta dificuldades, e pode aumentar a pressão competitiva sobre rivais como a taiwanesa TSMC e a americana AMD.

A parceria visa combinar a expertise em IA da Nvidia com os processadores da Intel, criando novos produtos para data centers e PCs, o que representa uma aliança estratégica entre as duas gigantes do setor de semicondutores. A colaboração pegou o mercado de surpresa na época, considerando a intensa concorrência entre as duas empresas.

Além do investimento, a Intel usará a tecnologia gráfica da Nvidia em seus chips para PCs, enquanto fornecerá seus processadores para data centers baseados no hardware da Nvidia. As empresas não definiram um cronograma para o lançamento de novos produtos, mas destacaram que a parceria não afetará seus planos individuais.