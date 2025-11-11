Diretor de IA da Intel deixa a empresa para trabalhar na OpenAI

Sachin Katti, diretor de tecnologia e inteligência artificial da Intel, está deixando a empresa para se juntar à OpenAI. Na criadora do ChatGPT, o executivo atuará no desenvolvimento da infraestrutura computacional voltada à inteligência artificial geral (AGI) – termo que designa uma máquina com capacidades similares ou superiores à inteligência humana.

Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), Katti anunciou a mudança e agradeceu pelos quatro anos de oportunidade e experiência na Intel, atuando em áreas como redes, computação de borda e IA. Em outro post no X, o presidente e cofundador da OpenAI, Greg Brockman, afirmou estar “incrivelmente empolgado” em trabalhar com o executivo na missão de escalar as aplicações da empresa em AGI.

Desde abril, Katti liderava os grupos de IA e Tecnologias Avançadas na Intel, além da divisão de redes e borda, a qual havia assumido no início de 2023. Ele era responsável pela estratégia geral de IA da companhia e pelas relações com startups e desenvolvedores, além da Intel Labs.

Com a saída, a liderança dos grupos sob Katti será assumida diretamente pelo CEO da Intel, Lip-Bu Tan. Em nota, a companhia reafirmou que a IA segue entre suas prioridades estratégicas e agradeceu ao executivo por suas contribuições.

Fora do setor corporativo, Katti é professor adjunto de engenharia elétrica e ciência da computação em Stanford. Também foi cofundador da Kumu Networks, empresa focada em redes sem fio com sede na Califórnia.

Contexto da saída

A saída de Katti ocorre em meio à reestruturação da estratégia de data centers para IA da Intel, após o fracasso da linha de chips Gaudi em alcançar a meta de US$ 500 milhões em receita no ano passado.

Em outubro, a fabricante apresentou uma nova GPU de 160 GB e baixo consumo energético durante o OCP Global Summit, como parte de um plano de lançamentos anuais e arquitetura aberta para sistemas de IA.

Além de Katti, outros executivos deixaram a Intel nos últimos meses, como John Kalvin, Saurabh Kulkarni e Rob Bruckner — este último agora lidera a divisão de engenharia de plataformas da empresa.