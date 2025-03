PMI dos EUA, balanço da Vibra e Lula no Japão: o que move o mercado

Nesta segunda-feira, 24, os investidores estarão de atentos aos índices PMI (Purchasing Managers' Index) de março do Reino Unido, França, Alemanha e Zona do Euro. Nos Estados Unidos, o PMI será divulgado às 10h45.

Outro ponto de interesse será o discurso de Raphael Bostic, presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, previsto para as 14h45. Suas declarações podem influenciar as expectativas sobre a política monetária americana, especialmente após as recentes decisões do FOMC e do Copom.

Na agenda de indicadores brasileiros, às 8h a Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) referente a terceira quadrissemana de março. Às 8h25, sai o Boletim Focus, do Banco Central. Mais tarde, às 15h, está prevista a divulgação da balança comercial semanal.

Após o fechamento dos mercados, Sabesp, Vamos, Clearsale e Copasa divulgam seus resultados trimestrais.

Na pauta política, o foco da semana será a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão. Lula chegou a Tóquio na noite do último domingo, 23, para uma visita com foco em ampliar relações comerciais.

Analistas acreditam que o presidente buscará avanços para abrir o mercado japonês à carne bovina brasileira, além de intensificar discussões sobre um possível acordo entre o Mercosul e o Japão.

Os mercados também devem monitorar o encontro entre autoridades da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos em Riad, na Arábia Saudita, que pode trazer novos desenvolvimentos para o conflito russo-ucraniano.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos encerraram o pregão desta segunda-feira, 24, de forma mista, com a maioria das bolsas em terreno positivo, enquanto os investidores aguardam o prazo de 2 de abril para as novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos, subindo 0,91%, seguido pelo CSI 300, da China continental, que avançou 0,51%. O S&P/ASX 200 da Austrália fechou com leve alta de 0,07%. Por outro lado, o Nikkei 225 do Japão recuou 0,18%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,42%.

Na Europa, os principais índices iniciaram a semana em território positivo. O Stoxx 600 abriu com alta de 0,5%, impulsionado pelos ganhos expressivos na Alemanha, onde o DAX avançou 1,05%. Na França, o CAC subiu 0,65%, enquanto no Reino Unido, o FTSE 100 registrou alta de 0,49%. O setor de viagens e lazer se destacou com alta de 0,8%, beneficiado pela reabertura do Aeroporto de Heathrow em Londres no sábado.

Em Wall Street, os futuros das ações subiram nesta manhã, impulsionados por notícias de que o presidente Trump planeja rever algumas das tarifas inicialmente previstas para 2 de abril. Os futuros do Dow Jones Industrial Average avançaram 0,7%, enquanto os do S&P 500 subiram 0,9% e os do Nasdaq 100 ganharam 1,2%.

O mercado também foi encorajado pelos comentários de Trump na sexta-feira sobre possível "flexibilidade" em seu plano de tarifas.