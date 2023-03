Petrobras anuncia R$ 35 bi em dividendos no 4º tri – total de 2022 chega a R$ 215 bi

A estatal Petrobras (PETR4) anunciou na noite desta quarta-feira, 1º, que irá pagar R$ 35 bilhões em dividendos. Com o anúncio do pagamento, o montante distribuído pela empresa no exercício referente a 2022 chega a R$ 215 bilhões.

Serão pagos R$ R$ 2,745 por ação preferencial e ordinária.

O pagamento será dividido em duas partes iguais nos meses de maio e junho. A primeira parcela, de R$ 1,372, será paga em 19 de maio. A segunda, também de R$ 1,372, será paga um mês depois, em 16 de junho.

A data de corte (data-com) será 27 de abril para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e dia 1º de maio de 2023 para os detentores de ADRs negociadas na bolsa americana Nyse. Os papéis passam a ser negociados como ex-dividendos (sem direito ao recebimento) a partir de 28 de abril.

Petrobras propõem reserva com saldo dos dividendos

A Petrobras sugeriu, no entanto, que os acionistas da companhia avaliem a criação de uma Reserva Estatutária, na forma da lei, para reter até R$ 0,49806828 por ação ordinária e preferencial do resultado do exercício social de 2022.

Caso os acionistas não acatem a sugestão do conselho de administração de criar a reserva, ou, caso não seja retido todo o saldo, o conselho, por maioria, recomendou aos acionistas que o pagamento desses R$ 0,49806828 por ação ordinária e preferencial ou do saldo remanescente ocorra no dia 27 de dezembro deste ano, corrigido pela Selic e deduzido do valor da segunda parcela de dividendos.

Caso a proposta de distribuição de dividendos seja aprovada na Assembleia Geral dos Acionistas sem a retenção de reservas e sem postergação sugerida pelo conselho aos acionistas, os dividendos serão pagos em duas parcelas iguais nos meses de maio e junho, conforme descrito acima.