Petrobras vai parcelar reajuste do querosene de aviação; entenda

A Petrobras anunciou uma medida para reduzir os efeitos do reajuste do preço do querosene de aviação (QAV), combustível das companhias aéreas.

Nesta quarta-feira, 1º, a estatal anunciou um aumento nos preços de 54,8%.

A medida permitirá que as distribuidoras que atendem aviação comercial paguem um aumento de apenas 18% em abril.

O restante do percentual, de 36,8%, poderá ser parcelado em até seis vezes pelos clientes da Petrobras, com a primeira parcela a partir de julho de 2026.

O mecanismo de parcelamento também poderá ser ofertado em maio e junho, com parâmetros ainda a serem calculados.

Em nota, a companhia afirma que a medida visa preservar a demanda pelo produto e mitigar os efeitos do reajuste no setor de aviação brasileiro, "assegurando o bom funcionamento do mercado".

"Esse instrumento contribui com a saúde financeira dos clientes da companhia ao mesmo tempo em que preserva neutralidade financeira para a Petrobras, considerando o cenário de forte elevação das cotações internacionais dos derivados de petróleo, intensificado por tensões geopolíticas recentes no Oriente Médio", afirmou em nota.

A medida atende em parte a demanda do governo federal que, em ano de eleição, tenta evitar que a alta de preços dos combutíveis atinjam a população e resultem na queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além da ação da Petrobras, a gestão petista discute a redução da alíquota do PIS/Confins sobre o QAV, a redução da alíquota do IOF incidente sobre empresas aéreas e a redução da alíquota de imposto de renda incidente sobre o leasing das aeronaves.

Impacto no preço das passagens

Como mostrou a EXAME, o aumento deve impactar diretamnete no bolso do consumidor brasileiro. O combustível representa em torno de 30% dos custos de uma companhia aérea e deve impactar o preço das passagens. Ainda mais num momento em que as empresas se reestruturam financeiramente.

Especialistas ouvidos afirmam que a cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10%. A Azul já anunciou que elevou o preço médio das passagens em mais de 20% ao longo das últimas três semanas.