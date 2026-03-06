Payroll nos EUA, produção industrial e Embraer: o que move os mercados

Os mercados iniciam esta sexta-feira, 6, atentos a uma agenda carregada de indicadores econômicos relevantes no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, além de novos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, que segue como principal fator de aversão a risco global.

Na véspera, o Ibovespa voltou a cair e aprofundou as perdas ao longo do pregão. O principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 2,64%, aos 180.463 pontos, pressionado principalmente pelo desempenho negativo das chamadas blue chips, como Vale e grandes bancos.

O movimento refletiu o aumento da cautela dos investidores diante da escalada geopolítica e da alta do petróleo.

A tensão no Oriente Médio permanece no centro das atenções. O conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel entra no sétimo dia nesta sexta-feira.

Durante a madrugada, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter iniciado uma "onda ampla de ataques" contra infraestruturas consideradas estratégicas do regime iraniano em Teerã. Segundo agências iranianas, explosões foram ouvidas na capital após a passagem de um caça.

A agência Tasnim informou que o número de mortos na guerra lançada por EUA e Israel contra o Irã chegou a 1.230 até quinta, 5. O conflito começou no último sábado, 28, quando ataques iniciais mataram o líder supremo do país, Ali Khamenei, e parte da cúpula militar iraniana. A escalada da crise tem elevado o preço do petróleo e aumentado a aversão a risco nos mercados globais.

O que acompanhar nesta sexta

No Brasil, o principal dado do dia é a divulgação da produção industrial de janeiro, às 9h. O indicador é acompanhado de perto por investidores por oferecer sinais sobre o desempenho do setor manufatureiro no início do ano e ajudar nas projeções de crescimento da economia.

Mais cedo, às 8h, também será divulgado o IGP-DI de fevereiro, índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e que serve como referência para diversos contratos na economia.

No exterior, o destaque da agenda está nos Estados Unidos. Às 9h30, será divulgado o núcleo das vendas no varejo, indicador que busca captar a tendência de consumo ao excluir itens mais voláteis.

Mas o principal evento do dia ocorre às 10h30, com a divulgação do relatório de emprego conhecido como payroll. O dado inclui a criação de vagas fora do setor agrícola, a taxa de desemprego e os ganhos médios por hora, sendo considerado um dos indicadores mais influentes do calendário global por seu impacto nas expectativas para os juros americanos.

Na Europa, investidores acompanham a divulgação dos números do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro referentes ao quarto trimestre, além de dados sobre emprego na região. Também está prevista uma fala da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Embraer e eleições no radar

No calendário corporativo brasileiro, o principal destaque é a divulgação dos resultados da Embraer referentes ao quarto trimestre de 2025, antes da abertura do mercado. A incorporadora Trisul também publica seus números do período.

No cenário doméstico, o radar político também inclui a divulgação de pesquisas eleitorais para a Presidência da República. O instituto Paraná Pesquisas e o Ranking Brasil Inteligência devem publicar novos levantamentos.

Já a pesquisa do Datafolha, inicialmente esperada para quinta, deve ser entregue nesta sexta ao jornal Folha de S.Paulo, que contratou o levantamento. A data de divulgação pública, no entanto, ainda não está definida, já que a informação registrada no Tribunal Superior Eleitoral é gerada automaticamente e não necessariamente corresponde ao dia efetivo de publicação.