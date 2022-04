Payroll nos EUA, produção industrial, Camil, Hypera e o que move o mercado

Bolsas internacionais avançam na manhã desta sexta-feira, 1, com investidores à espera dos dados oficiais do mercado de trabalho americano do mês de março, previstos para às 9h30 (de Brasília). Economistas americanos esperam por uma queda da taxa de desemprego de 3,8% para 3,7%. Se confirmada, a taxa deve ficar ainda mais próxima dos patamares pré-pandemia, de 3,5%. Há pouco menos dois anos, a taxa estava em 14,7%, como reflexo do início da pandemia.

Para o relatório de empregos não agrícolas, o payroll, a expectativa é de que sejam revelados 490.000 novos postos de trabalho. O número é acima do esperado para a divulgação anterior, quando o payroll surpreendeu ao entregar 678.000 vagas contra o consenso de 400.000. Dados ainda mais fortes do que os esperados podem reforçar a confiança para Federal Reserve (Fed) endurecer sua política monetária diante da inflação cada vez mais forte.

Estagflação na Europa?

Na Europa, onde as bolsas já estão abertas, investidores digerem dados de inflação e atividade. O índice de preço ao consumidor (IPC) da Zona do Euro saiu acima das expectativas, ficando em 7,5% para março ante consenso de alta de 6,6% na comparação anual. O IPC foi o mais forte da série histórica, iniciada em 1992. Nesta semana, os IPCs da França e Alemanha, principais países do bloco, já haviam saído acima do esperado.

Os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês), porém, saíram mais fracos. A maior decepção ficou com o PMI industrial da Alemanha, que ficou em 56,9 pontos, abaixo dos 57,6 pontos projetados pelo mercado, mas acima dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade em relação ao mês anterior.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): +0,19% SSE Composite (Xangai): +0,94% Nikkei (Tóquio): -0,56% FTSE 100 (Londres): +0,26% DAX (Frankfurt): +0,51% CAC 40 (Paris): +0,54% S&P futuro (Nova York): +0,61 Nasdaq futuro (Nova York): +0,73% Petróleo Brent (Londres): +0,68% (para US$ 105,42)



Agenda Brasil

Já o principal indicador do dia do mercado brasileiro, o de produção industrial, será divulgado às 9h pelo IBGE. O consenso, segundo a Bloomberg, é de queda anual de 4,9% e alta mensal de 0,5%.

Do lado das empresas, com o fim da temporada de balanços do quarto trimestre, investidores seguem atentos às últimas notícias corporativas.

Camil

O Conselho de Administração da Camil (CAML3) aprovou o programa de recompra de até 10 milhões de ações até o dia 30 de setembro de 2023.

Hypera

A Hypera (HYPE3) informou ter concluído a aquisição de 12 marcas de medicamentos de prescrição e isentos de prescrição da Sanofi no Brasil, Colômbia e México. A empresa também afirmou ter concluído a venda de medicamentos na Colômbia e México para Eurofarma.

"A operação fortalece o portfólio único e não replicável de marcas líderes da Companhia e, além da entrada em higiene bucal, aumenta a atuação da Hypera Pharma em segmentos estratégicos do mercado, com destaque para sistema nervoso central e gastrointestinal", disse a empresa em fato relevante.

Dommo

A Dommo (DMMO3), antiga OGX, propôs o grupamento de suas ações na proporção de 2 para 1. A medida, segundo a companhia, visa atender ao ofício recebido da B3 para que os os papéis da companhia se mantenham negociados acima de 1 real. As ações da Dommo, cotadas a R$ 1,34, já subiram 170% neste ano.