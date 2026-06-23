Dólar dispara no exterior e se reaproxima de R$ 5,20 com juros nos EUA

O dólar comercial sobe 0,59%, a R$ 5,17, na manhã desta terça-feira, 23, acompanhando o fortalecimento global da moeda estadunidense. Nos mercados internacionais, o índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de moedas como o euro e o iene, subiu ao maior patamar desde maio de 2025, atingindo 101,25 pontos.

O movimento reflete uma aposta crescente de que o Federal Reserve (Fed) vai elevar os juros nos próximos meses. Os contratos futuros de juros nos Estados Unidos já precificam mais de 85% de chance de um aumento de 0,25 ponto percentual até setembro.

O cenário levou dois grandes bancos a revisarem suas projeções. O Bank Of America (BofA) e o Deutsche Bank abandonaram previsões anteriores de estabilidade e passaram a esperar uma alta de juros ainda em 2026, citando a resiliência da economia americana como argumento.

"Neste momento, o dólar está precificando taxas mais altas e ganhando força com isso", de acordo com o estrategista de câmbio do Handelsbanken, Tommy von Bromsen, à Reuters. "Também recebe suporte do fato de o conflito no Oriente Médio não estar totalmente resolvido. Ainda há muita incerteza sustentando o dólar."

Agora, o próximo teste relevante para o câmbio vem na quinta-feira, 25, com a divulgação do principal indicador de inflação do Fed, o Personal Consumption Expenditures (PCE) de maio.

Economistas consultados pelo FactSet projetam que o núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, deve subir em relação a abril. Se ele vier acima do esperado, indicam que há maior chance de alta dos juros e do dólar.

Iene está no limite

Se o dólar vive um momento de força, o iene japonês atravessa o oposto. A moeda chegou a 161,93 por dólar na segunda-feira, 22, flertando com o menor nível em dois anos e fazendo o mercado monitorar de perto o montante de 161,96, que seria a cotação mais fraca desde 1986.

Uma fonte ouvida pela Reuters informou que o ministro das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, conversou com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para discutir respostas à fraqueza histórica da moeda, incluindo a possibilidade de intervenção cambial.

As autoridades japonesas, no entanto, mantiveram o mercado sem sinalizações claras. Von Bromsen, do Handelsbanken, avalia que a tensão em torno do iene deve continuar elevada.

"Podemos esperar volatilidade quando o iene estiver próximo desses níveis, uma vez que o mercado espera que o Japão sinalize uma intervenção ou até mesmo intervenha diretamente", disse.

Euro e libra caem

O euro também recuou para US$ 1,1395, menor nível desde agosto de 2025, após a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, minimizar preocupações com a inflação em declarações feitas na segunda-feira, conforme dados divulgados pela CNBC.

A sinalização de uma postura mais equilibrada, mesmo após a alta de juros realizada pelo BCE no início do mês, tirou força da moeda europeia frente ao dólar.

A libra esterlina também cedeu, operando em queda de 0,2% a US$ 1,3223. A moeda britânica havia subido na segunda-feira, após o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer.

O analista de câmbio do Commerzbank, Michael Pfister, explicou à Reuters que "um fator que pesou sobre a libra esterlina foi a incerteza em torno da sucessão na liderança."

Já o dólar australiano caiu 0,7% para US$ 0,6951, menor patamar desde o início de abril, enquanto o dólar neozelandês recuou 0,4% para US$ 0,5689.