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O Brexit virou arrependimento — mas não há volta fácil para o Reino Unido

Dez anos após o referendo, maioria dos britânicos vê Brexit como erro, mas União Europeia mantém cautela sobre possível reaproximação

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 10h24.

Dez anos após o referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit passou a ser visto por uma maioria de britânicos como um erro histórico.

Ainda assim, a possibilidade de reversão do processo segue distante, sem disposição clara do bloco europeu para reabrir rapidamente a porta para uma reintegração.

A data simbólica de 23 de junho de 2016, quando 51,9% dos eleitores votaram pela saída do bloco, contrasta com o cenário atual de insatisfação interna e cautela externa, em um debate que continua a dividir a política britânica.

Arrependimento crescente no Reino Unido

Pesquisas recentes indicam uma mudança relevante na percepção pública. Um levantamento do instituto YouGov mostra que 56% dos britânicos consideram que o Brexit foi um erro, enquanto 62% avaliam o resultado como um fracasso.

O tema também reacendeu expressões políticas como “Breturn” e “Breunion”, usadas para descrever uma possível reaproximação com a União Europeia, embora sem perspectiva concreta no curto prazo.

Segundo especialistas, o referendo não apenas definiu uma decisão geopolítica, mas reorganizou o sistema político britânico em dois campos duradouros.

“Quase dois terços dos britânicos ainda se identificam como Leavers ou Remainers”, afirmou Sara Hobolt, professora da London School of Economics (LSE), à AFP.

Europa mantém cautela sobre retorno

Apesar da mudança de humor no Reino Unido, diplomatas da União Europeia indicam que não há pressa em reabrir o processo de adesão. A posição predominante é de que um eventual retorno só seria possível sob as regras completas do bloco, sem exceções.

“Eles não estão dispostos a aceitar as obrigações que fazem parte da adesão à UE”, disse um diplomata ouvido pela AFP, ao destacar que o funcionamento interno do bloco se tornou mais simples após a saída britânica.

Outro representante europeu afirmou que o fim da participação britânica reduziu o tempo gasto em negociações internas e disputas por exceções regulatórias, o que teria aumentado a eficiência do bloco em algumas áreas.

Um impacto político que ainda reverbera

O Brexit também alterou o equilíbrio político dentro da União Europeia. Segundo o pesquisador Sébastien Maillard, do Chatham House, a saída britânica abriu espaço para avanços em iniciativas de “autonomia estratégica” e para políticas industriais mais integradas entre os países-membros.

“O Reino Unido não tem consciência de quanto a UE mudou nesses dez anos”, afirmou o especialista.

Ao mesmo tempo, o impacto interno no Reino Unido segue visível. O país está prestes a ter seu sétimo primeiro-ministro em pouco mais de uma década, em meio a um cenário de fragmentação política intensificada pelo referendo.

O papel da nova liderança trabalhista

A discussão sobre um eventual reposicionamento britânico em relação à União Europeia voltou ao debate político com o nome de Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester e possível sucessor no campo trabalhista.

Burnham já classificou o Brexit como um erro em declarações recentes, mas evita defender abertamente uma reversão imediata. Em entrevista à ITV, afirmou que existe um “argumento de longo prazo” para o retorno à UE, sem estabelecer prazos.

Especialistas avaliam que qualquer avanço nessa direção dependerá do equilíbrio entre a opinião pública e a necessidade de estabilidade política interna, em um país ainda dividido entre “Leavers” e “Remainers”.

Um divórcio ainda sem reconciliação

Apesar de sinais de reaproximação pontual, diplomatas europeus e analistas apontam que a relação entre o Reino Unido e a União Europeia permanece marcada por desconfiança e cautela mútua.

Os próximos encontros entre as partes devem se concentrar em ajustes pontuais, como mobilidade de jovens e facilitação comercial, sem mudanças estruturais no acordo atual.

Dez anos depois do referendo, o Brexit segue como um divisor político e social, enquanto a ideia de uma reconciliação plena permanece distante — tanto em Londres quanto em Bruxelas.

*Com AFP

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