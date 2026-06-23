MRV vende ativos da Resia por US$ 139 milhões nos EUA

A MRV assinou um contrato de compra e venda de dois empreendimentos residenciais no Texas, nos Estados Unidos, por US$ 139 milhões, o equivalente a R$ 716 milhões na cotação atual.

Os ativos Ten Oaks e o Rayzor Ranch fazem parte da Resia, operação estadunidense da MRV, e a liquidação da transação está prevista para julho. A operação está garantida com um depósito não recuperável de US$ 12 milhões.

O Rayzor Ranch tinha taxa de ocupação de 93% e valor patrimonial de US$ 66 milhões, mas foi vendido por US$ 53 milhões, uma perda de 20% em relação ao valor contábil. Já o Ten Oaks, com ocupação de 73% e valor patrimonial de US$ 122 milhões, saiu por US$ 86 milhões, um desconto de 30%.

No total, a venda representa uma perda contábil de 26% frente ao valor patrimonial de US$ 188 milhões, mas a transação deve trazer "simplificação operacional, redução de risco e maior previsibilidade de resultados e geração de caixa" para o grupo.

Por que vender

A MRV explica a venda com o cenário de juros elevados nos EUA, com perspectiva de novas altas, o que pressiona o mercado imobiliário por lá e reduz o apetite dos compradores.

O segundo é que os projetos ainda não haviam estabilizado sua receita operacional líquida (NOI, em inglês), que mede o quanto um imóvel gera de renda depois de descontadas as despesas operacionais.

Impacto nas dívidas

A transação deve reduzir o endividamento líquido consolidado da MRV em 7,5%, o que representa uma queda de US$ 87 milhões ou R$ 448 milhões. Além disso, a operação diminui em US$ 46 milhões ou R$ 237 milhões a participação de minoritários no balanço da companhia.

Desde que anunciou seu plano de desalavancagem, em dezembro de 2024, a MRV já somou US$ 380 milhões em ativos vendidos, o equivalente a R$ 2 bilhões.

Dos empreendimentos legados da Resia, resta apenas o Memorial, com valor patrimonial de US$ 109 milhões, que a empresa pretende alienar ainda em 2026.

Já o Golden Glades, avaliado em US$ 133 milhões, e o North City, cuja construção está quase concluída e que não é consolidado no balanço, a MRV projeta lucro contábil na venda.