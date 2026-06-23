Axia Energia aprova emissão de debêntures que pode chegar a R$ 1 bilhão

O conselho de administração da Axia Energia, antiga Eletrobras, aprovou nesta segunda-feira, 22, a 9ª emissão de debêntures da empresa, no montante de R$ 800 milhões.

Dependendo da demanda captada na processo de "bookbuilding", que serve como uma pesquisa de mercado para definir o preço e a quantidade de ativos, a operação pode ser expandida em até 25%, chegando a R$ 1 bilhão no total.

Os papéis são da espécie quirografária, ou seja, sem garantias reais atreladas. Serão emitidos em série única e destinados exclusivamente a investidores profissionais por meio de oferta pública de distribuição.

Axia: remuneração e prazo

A remuneração das debêntures ainda será definida no bookbuilding, mas o fato relevante da Axia estabelece um teto.

O rendimento ficará limitado à maior taxa entre a NTN-B 2035, título público federal atrelado à inflação com vencimento em 2035, e o IPCA, índice oficial de inflação do país, somado a 7,66% ao ano.

O prazo total da emissão é de dez anos, com vencimento marcado para 15 de junho de 2036. Os juros serão pagos semestralmente, sem período de carência, isto é, os pagamentos começam logo após a emissão.

Já o dinheiro investido só começa a ser devolvido no oitavo ano, em três parcelas anuais distribuídas entre junho de 2034 e junho de 2036.

Incentivo fiscal e próximos passos

A emissão conta com o benefício tributário previsto na Lei nº 12.431, voltada ao financiamento de projetos de infraestrutura, com isenção de imposto de renda sobre os lucros.

A oferta ainda depende de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) antes de avançar.