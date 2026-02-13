Ouro e prata sobem com foco na inflação dos EUA

O ouro e a prata ensaiavam uma recuperação nesta sexta-feira, 13, reagindo após atingirem os níveis mais baixos em quase uma semana na sessão anterior. À vista hoje, o ouro avançava 0,6%, a US$ 1.949,99 por onça, enquanto os contratos futuros nos Estados Unidos (EUA) para entrega em abril subiram 0,4%, para US$ 1.968.

No mercado da prata, o metal à vista registrou alta de 1,5%, atingindo US$ 76,31 por onça, depois de ter caído 11% na quinta-feira, 12. Apesar desta repercussão, ambos os metais seguem a caminho de fechar a semana em baixa, com perdas acumuladas de 0,2% para o ouro e 2,1% para a prata.

O movimento ocorre em um momento de cautela, com investidores aguardando a divulgação de dados fundamentais da inflação nos Estados Unidos, que serão divulgados nessa sexta e que devem oferecer pistas sobre os próximos passos da taxa de juros no país, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Metais preciosos: entenda a volatilidade

A liquidação de mercados acionários ontem intensificou, ainda, a recente volatilidade dos metais preciosos. Ontem o ouro caiu cerca de 3%. O analista sênior de mercado da Capital.com, Kyle Rodda, explicou à agência que os metais preciosos acompanharam a queda das ações e que o movimento não teve um catalisador macroeconômico.

"Com a volatilidade tão elevada e esses grandes níveis oferecendo indicadores de possíveis posicionamentos, grandes rompimentos certamente aceleram esses movimentos." Kyle Rodda, analista sênior de mercado da Capital.com

Rodda ressaltou que, em um ambiente de volatilidade elevada, níveis de preços arredondados funcionam como indicadores de posicionamento de mercado. O cenário global também foi influenciado pelo recuo das ações asiáticas, em meio a preocupações com o setor de tecnologia.

Expectativa por dados de inflação e política do Fed

O foco central dos investidores agora reside nos indicadores de inflação dos EUA, que serão determinantes para a trajetória da política monetária do Federal Reserve (Fed). O mercado de metais preciosos é sensível às taxas de juros, uma vez que o ouro e a prata não geram rendimentos, tendendo a performar melhor em ambientes de juros baixos.

Dados do relatório de empregos dos EUA, Payroll, divulgados na quarta-feira, 11, mostraram que o mercado de trabalho norte-americano começou 2026 com uma força inesperada, o que sustenta a tese de que os formuladores de política podem manter as taxas elevadas por um período mais longo.

O mercado precifica dois cortes de 25 pontos-base na taxa de juros para 2026, com expectativa de que o primeiro ocorra em junho. Enquanto aguardam definições macroeconômicas, outros metais como a platina e o paládio apresentaram altas pontuais de 0,9% e 2,2%, respectivamente, embora estejam a caminho de perdas semanais.

No mercado físico da Índia, o ouro passou a ser negociado com desconto pela primeira vez em um mês, refletindo uma demanda enfraquecida diante da volatilidade dos preços, de acordo com especialistas consultados pela Reuters. O mercado chinês, por outro lado, contou com uma demanda forte às vésperas do Ano Novo Lunar.