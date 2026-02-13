PIB da União Europeia, inflação dos EUA e varejo: o que move os mercados

Os mercados entram na sexta-feira, 13, véspera de carnaval, após um pregão marcado por realização de lucros e aversão a risco.

Na última sessão, o Ibovespa caiu 1,02%, aos 187.766 pontos, pressionado por pesos-pesados como Petrobras e grandes bancos, em sintonia com o tom negativo de Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. O dólar também avançou 0,25%, a R$ 5,20, acompanhando o movimento global de busca por proteção.

O pano de fundo foi um ambiente externo mais cauteloso, com investidores atentos aos dados de inflação nos Estados Unidos e a sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve. É nesse contexto que a agenda desta sexta ganha relevância.

Manhã começa com Europa

Às 7h, o Banco Central Europeu divulga os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2025.

No terceiro trimestre, a economia da zona do euro cresceu 0,3% na comparação trimestral e 1,4% na base anual. No mesmo horário, saem os números da balança comercial de dezembro, com resultado anterior positivo em 9,9 bilhões de euros.

Os indicadores ajudam a calibrar as expectativas para a atividade na região e podem influenciar o humor global logo nas primeiras horas do dia.

Agenda cheia no Brasil

No Brasil, a manhã concentra dois indicadores relevantes. Às 8h, a Fundação Getulio Vargas divulga o IGP-10 de fevereiro.

Em janeiro, o índice registrou alta de 0,3%. O indicador mede a variação de preços entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência, servindo como termômetro da inflação em diferentes estágios da cadeia produtiva.

Na sequência, às 9h, o IBGE publica os dados de vendas no varejo de dezembro. Na divulgação anterior, o volume de vendas avançou 1,0% na comparação mensal e 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O dado é acompanhado de perto por investidores em busca de sinais sobre o ritmo de consumo e a força da atividade no fim de 2025.

No campo corporativo, o destaque da agenda de balanços é a Usiminas, que divulga seus resultados nesta sexta-feira. O desempenho da companhia pode mexer com as ações do setor siderúrgico e influenciar o índice ao longo do dia.

Foco na inflação dos EUA

O principal evento da sessão, no entanto, deve vir dos Estados Unidos. Às 10h30, o Bureau of Labor Statistics divulga o índice de preços ao consumidor (CPI).

Em dezembro, o CPI subiu 0,3% no mês e acumulou alta de 2,7% em 12 meses. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2% no mês, com alta anual de 2,6%.

O dado é central para as expectativas sobre a trajetória de juros americanos e tende a influenciar tanto as bolsas quanto o dólar e os rendimentos dos Treasuries.

Ainda nos EUA, às 15h, a Baker Hughes divulga a contagem de sondas ativas, indicador que reflete o nível de atividade no setor de petróleo e gás.

Na última leitura, foram registradas 412 sondas, enquanto a contagem total somou 551. O número é acompanhado por investidores em commodities e pode ter impacto indireto sobre empresas ligadas ao setor de energia.