Ouro bate recorde e bolsas caem com escalada em crise da Groenlândia

O ouro atingiu um nível recorde e as bolsas globais operaram em queda nesta segunda-feira, 29, após a crise envolvendo a Groenlândia se intensificar e reacender temores de uma nova guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa.

A escalada foi provocada pela ofensiva do presidente Donald Trump para assumir o controle do território ártico, o que elevou a tensão nas relações entre EUA e UE ao ponto mais crítico dos últimos anos, segundo o Financial Times.

O atrito aumentou no fim de semana, depois que Trump ameaçou impor tarifas a oito países europeus, entre eles Alemanha, França e Reino Unido, a partir do próximo mês, caso não apoiem os planos americanos para a Groenlândia. A declaração provocou reação imediata em capitais europeias, que passaram a discutir retaliações comerciais contra os EUA, incluindo tarifas sobre € 93 bilhões em produtos americanos ou restrições ao acesso de empresas dos Estados Unidos ao mercado do bloco.

Em meio ao aumento da aversão ao risco, o ouro subiu até 2,1%, alcançando US$ 4.690 por onça-troy, enquanto a prata avançou 4,4%, refletindo a busca de investidores por ativos considerados mais seguros. As bolsas europeias abriram em forte queda: o índice Stoxx Europe 600 chegou a recuar 1,5% na abertura, antes de reduzir as perdas para cerca de 0,9%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros também operaram no vermelho. Os futuros do S&P 500 caíram 0,9%, enquanto os do Nasdaq 100 recuaram 1,2%. Os mercados à vista americanos permaneceram fechados por causa do feriado de Martin Luther King Jr. Day.

Para analistas ao FT, a ameaça tarifária representa um novo patamar de escalada. Segundo Mohit Kumar, da Jefferies, a sinalização de tarifas mostra que Trump está disposto a intensificar a pressão para alcançar seus objetivos na Groenlândia.

Nas últimas semanas, o presidente americano adotou um tom cada vez mais duro ao tratar do território, que considera estratégico para a segurança dos Estados Unidos e alvo de interesse de Rússia e China.

A Groenlândia é um território semiautônomo ligado à Dinamarca, com competências próprias em algumas áreas, mas sem controle sobre política externa e de defesa — temas que permanecem sob responsabilidade dinamarquesa e que agora estão no centro da crise diplomática.

Dólar cai após ameaças de Trump

O dólar sofria um baque na manhã desta segunda-feira, 19, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor tarifas a oito países europeus por apoiarem a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia.

A medida gerou fuga de investidores de ativos norte-americanos e reacendeu temores de um novo ciclo de isolacionismo econômico dos Estados Unidos.

Os futuros do S&P 500 recuavam 0,8%, os do Nasdaq, 1,1%, e o Bloomberg Dollar Spot Index caía 0,1%. Moedas consideradas porto seguro, como o iene e o franco suíço, se fortaleciam. Ouro e prata batiam recordes.