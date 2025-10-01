Ouro bate recorde (de novo) com shutdown do governo dos EUA

O ouro bateu um novo recorde de preço na madrugada desta quarta-feira, 1, depois de o governo dos Estados Unidos anunciar que iniciou uma paralisação.

Às 3h13, no horário de Brasília, o preço do ouro spot subia 0,1%, negociado a US$ 3.860,13 por onça, após atingir o valor histórico de US$ 3.875,32.

Os futuros do ouro para entrega em dezembro também avançaram 0,4%, para US$ 3.887,40.

A queda no índice do dólar, que atingiu seu nível mais baixo em mais de uma semana, tornou o ouro mais acessível para compradores estrangeiros, ajudando a impulsionar o valor do metal precioso.

O que é o shutdown?

O shutdown acontece quando o governo dos Estados Unidos não consegue aprovar um orçamento federal ou uma lei provisória para financiar as atividades do governo.

Sem esse financiamento, várias agências federais são forçadas a suspender suas operações, o que afeta diretamente setores como a pesquisa científica, os serviços postais e a segurança pública. Apenas atividades essenciais, como a defesa nacional e serviços de emergência, continuam funcionando.

Por que aconteceu?

O motivo principal para o atual shutdown é a discordância entre os partidos políticos sobre o financiamento de serviços de saúde, como os subsídios do Obamacare, que estão em vias de expirar no final do ano.

Os republicanos, que controlam a Câmara dos Representantes, buscam um orçamento mais enxuto, sem a inclusão desses programas. Já os democratas insistem na necessidade de estender os subsídios à saúde, o que se tornou um ponto de conflito fundamental.

Enquanto o presidente Donald Trump e os republicanos defendem a aprovação de um projeto de lei de financiamento sem emendas, os democratas exigem que questões de saúde pública e outros programas sejam contemplados.

Impactos econômicos do shutdown

Historicamente, o impacto de um shutdown nas finanças dos Estados Unidos é bastante significativo.

Em 2018-2019, o país experimentou a paralisação mais longa da história, que durou 35 dias, resultando em uma perda de cerca de US$ 11 bilhões. Desses, aproximadamente US$ 3 bilhões não foram recuperados, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO).

Se essa paralisação se prolongar, especialistas alertam que a taxa de desemprego pode subir, uma vez que os trabalhadores temporariamente afastados das suas funções entram para as estatísticas de desempregados.

O que vem a seguir?

Enquanto os debates entre republicanos e democratas continuam, o shutdown pode ser prolongado, especialmente porque ambos os partidos estão usando o impasse como uma forma de se posicionar para as eleições de meio de mandato 2026 nos EUA, quando são eleitos os congressistas.

A falta de acordo sobre o financiamento de políticas de saúde e programas sociais torna a resolução da crise ainda mais difícil.

O impacto do shutdown não se limita apenas ao governo. As consequências podem se espalhar por todo o setor privado, com investidores cautelosos e uma possível desaceleração na economia, já que o clima de incerteza tende a aumentar, o que afeta a confiança nas finanças do país.