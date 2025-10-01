Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

O segundo IPO mais valioso do ano é o de uma empresa chinesa. Seu negócio é ouro — literalmente

Zjin Gold estreou na bolsa de Hong Kong com uma alta de quase 70%, elevando seu valor de mercado a US$ 38 bilhões, na esteira dos preços recordes do metal precioso

Mina do Zijin Group, no Congo (Divulgação)

Mina do Zijin Group, no Congo (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09h56.

Algumas das principais bolsas asiáticas estarão fechadas pelos próximos dias, por conta de uma junção de feriados nacionais, período conhecido como Golden Week. Mas antes da pausa, uma estreia no mercado acionário da região fez barulho. Trata-se da Zjin Gold, uma mineradora chinesa que fez sua estreia na bolsa de Hong Kong e viu seu valor de mercado disparar para a casa dos U$ 38 bilhões. Na oferta pública inicial, as ações da companhia subiram nada menos que 68,5% e alçou a operação ao status de segundo maior IPO do mundo em 2025 até agora.

Ouro bate Ibovespa, bitcoin e dólar no ano — a tendência é subir mais, dizem especialistas

O desempenho dos papéis reflete, principalmente, a valorização do ouro no mercado global. A combinação entre tensões geopolíticas buscas dos Bancos Centrais ao redor do mundo pelo metal dourado, para criar reserva de valor, enquanto o Fed reduz juros nos Estados Unidos e diminui a atratividade dos títulos do Tesouro americano, resultou em preços recordes, que se renovam a cada dia. A própria China aumentou suas reservas e também está avançando na corrida pela custódia da matéria-prima para depender menos do dólar.

A Zjin Gold era a unidade de ouro da estatal Zijin Mining e foi desmembrada para uma listagem própria em bolsa.

De acordo com a Nikkei Asia, a listagem da mineradora atraiu 30 investidores de peso, entre eles o GIC, fundo soberano de Cingapura, as gestoras BlackRock e Schroders, além do Hillhouse Group, empresa chinesa de private equity.

O momento excepcional do ouro no mercado global também deu impulso a um outro IPO: o da Shenzhen Hipine Precision Technology. A empresa chinesa que fabrica relógios de ouro estrou na bolsa de Hong Kong também na terça-feira e viu suas ações dispararem 330% na máxima do dia.

A corrida por ouro físico na China, como joias e barras, também tem dado impulso às ações de joalheiras já listadas no mercado. A Laopu Gold é uma delas e acumula alta de 2.300% desde sua estreia na bolsa, em junho do ano passado.

Acompanhe tudo sobre:OuroMineração

Mais de Invest

Paralisação do governo dos EUA e votação da isenção do IR: o que move os mercados

Como uma CEO enganou o JP Morgan e foi condenada a pagar mais de US$ 300 milhões

Dólar e futuros de ações dos EUA operam em queda depois de paralisação do governo

Ouro bate recorde (de novo) com shutdown do governo dos EUA

Mais na Exame

Negócios

'Novo Ozempic' chega ao Brasil em parceria da Novo Nordisk com Eurofarma

Mundo

Oktoberfest de Munique é fechada por alerta de explosivos na cidade

Ciência

Como se reverte a intoxicação por metanol? Veja de que forma os antídotos agem no corpo

Inteligência Artificial

Governo Federal vai investir R$ 390 milhões para ampliar uso de IA