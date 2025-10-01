O segundo IPO mais valioso do ano é o de uma empresa chinesa. Seu negócio é ouro — literalmente

Algumas das principais bolsas asiáticas estarão fechadas pelos próximos dias, por conta de uma junção de feriados nacionais, período conhecido como Golden Week. Mas antes da pausa, uma estreia no mercado acionário da região fez barulho. Trata-se da Zjin Gold, uma mineradora chinesa que fez sua estreia na bolsa de Hong Kong e viu seu valor de mercado disparar para a casa dos U$ 38 bilhões. Na oferta pública inicial, as ações da companhia subiram nada menos que 68,5% e alçou a operação ao status de segundo maior IPO do mundo em 2025 até agora.

O desempenho dos papéis reflete, principalmente, a valorização do ouro no mercado global. A combinação entre tensões geopolíticas buscas dos Bancos Centrais ao redor do mundo pelo metal dourado, para criar reserva de valor, enquanto o Fed reduz juros nos Estados Unidos e diminui a atratividade dos títulos do Tesouro americano, resultou em preços recordes, que se renovam a cada dia. A própria China aumentou suas reservas e também está avançando na corrida pela custódia da matéria-prima para depender menos do dólar.

A Zjin Gold era a unidade de ouro da estatal Zijin Mining e foi desmembrada para uma listagem própria em bolsa.

De acordo com a Nikkei Asia, a listagem da mineradora atraiu 30 investidores de peso, entre eles o GIC, fundo soberano de Cingapura, as gestoras BlackRock e Schroders, além do Hillhouse Group, empresa chinesa de private equity.

O momento excepcional do ouro no mercado global também deu impulso a um outro IPO: o da Shenzhen Hipine Precision Technology. A empresa chinesa que fabrica relógios de ouro estrou na bolsa de Hong Kong também na terça-feira e viu suas ações dispararem 330% na máxima do dia.

A corrida por ouro físico na China, como joias e barras, também tem dado impulso às ações de joalheiras já listadas no mercado. A Laopu Gold é uma delas e acumula alta de 2.300% desde sua estreia na bolsa, em junho do ano passado.