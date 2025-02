Otimismo com IA e rali da Tencent impulsionam mercados asiáticos

Os mercados asiáticos começaram a semana com altas impulsionadas pelo bom desempenho do setor de tecnologia e pelo entusiasmo com inteligência artificial. Nesta segunda-feira, 17, os principais índices da região terminaram o dia no positivo.

O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,75%. Na China, o CSI 300 teve alta de 0,21%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,15%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou com queda de 0,22%.

O Nikkei 225, do Japão, fechou com ganhos de 0,10% após o país divulgar bons resultados econômicos no quatro trimestre de 2024. Fortalecido pelo aumento dos investimentos das empresas e pela melhora nas exportações líquidas, o PIB japonês cresceu 0,7%, ante o aumento de 0,3% esperado pelos analistas.

Em Hong Kong, o destaque do pregão foram as ações da gigante chinesa Tencent, que terminaram o dia com alta de 4% após a empresa anunciar que estava realizando testes para integrar o modelo de inteligência artificial DeepSeek em seu aplicativo WeChat.

A plataforma de e-commerce Alibaba também teve destaque: os papéis da empresa terminaram o dia com alta de mais de 4,3%.

Nesta segunda-feira, o fundador da companhia, Jack Ma, se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e outros empresários. No final da semana passada, o Alibaba anunciou que faria uma parceria com a Apple para oferecer suporte aos serviços de inteligência artificial do iPhone na China.

As ações de empresas chinesas passam por um momento ótimo. Desde janeiro, quando a DeepSeek anunciou um novo modelo de linguagem, as ações de empresas da China tiveram um rali de US$ 1,3 trilhão, de acordo com a Bloomberg. Em contrapartida, nos Estados Unidos, as empresas listadas que investem no desenvolvimento de inteligência artificial perderam mais de US$ 1 trilhão.

De acordo com o estrategista do JPMorgan Asset Management, Tai Hui, os avanços no setor de IA da China continuarão a "alimentar o otimismo no mercado".

Analistas do banco Goldman Sachs, em nota, afirmaram que a adoção generalizada da IA pode aumentar o lucro por ação das empresas chinesas em 2,5% ao ano na próxima década.