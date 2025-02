Economia do Japão supera expectativas e cresce 2,8% no quarto trimestre

A economia do Japão teve um crescimento acima do esperado no quarto trimestre, impulsionada pelo aumento nos gastos empresariais e um surpreendente avanço no consumo, fortalecendo o argumento do Banco do Japão (BoJ) para futuros aumentos na taxa de juros.

Dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 17, indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) japonês cresceu 2,8% em termos anualizados entre outubro e dezembro. O número superou a projeção mediana de 1% apontada por uma pesquisa da Reuters.

O resultado positivo ajudou a impulsionar o índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio e valorizou o iene. No entanto, analistas alertam que alguns fatores podem ter inflado o desempenho econômico, como a queda nas importações, que melhorou o saldo comercial, e o impacto de bônus de fim de ano pagos aos trabalhadores.

"O detalhamento dos dados sugere que a economia não está tão forte quanto o número principal indica", afirmou Kazutaka Maeda, economista do Meiji Yasuda Research Institute.

O crescimento anualizado de 2,8% foi registrado após uma revisão para cima de 1,7% no trimestre anterior. Em comparação trimestral, o PIB avançou 0,7%, superando a estimativa de 0,3%.