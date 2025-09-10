Oracle prevê meio trilhão de dólares em pedidos de nuvem e ações disparam 30%

As ações da Oracle dispararam no pré-mercado desta quarta-feira, 10, após a divulgação do balanço trimestral da companhia na noite da última terça-feira, 9. Nesta manhã, os papéis chegaram a subir 30% antes da abertura em Nova York, movimento que pode acrescentar cerca de US$ 200 bilhões ao valor de mercado da empresa se confirmado no pregão.

O salto ocorre depois de a gigante de tecnologia apresentar uma projeção agressiva para seu negócio de computação em nuvem, reforçada por contratos bilionários com clientes como OpenAI, Nvidia e ByteDance (controladora do TikTok).

A companhia afirmou que o volume de contratos firmados com clientes alcançou US$ 455 bilhões no fim do primeiro trimestre fiscal, mais de quatro vezes o registrado no mesmo período do ano passado.

Na terça-feira, os papéis já acumulavam alta de 45% em 2025. Se a valorização se confirmar ao longo do pregão desta quarta, a Oracle superará seu recorde histórico de US$ 256,43 por ação, registrado em agosto.

Segundo a Bloomberg, a CEO Safra Catz afirmou que a divisão de infraestrutura em nuvem da Oracle deve alcançar US$ 18 bilhões em faturamento neste ano fiscal e crescer de forma acelerada até atingir US$ 144 bilhões em 2030.

O otimismo também repercutiu em outros papéis ligados à inteligência artificial. As ações da Nvidia avançaram 1,5% no after market de terça-feira. Na Ásia, fornecedores da companhia subiram nas bolsas de Japão e Coreia do Sul, com ganhos de até 5,2%.

Fortuna do cofundador

A disparada das ações da Oracle também teve reflexo imediato no patrimônio de seu cofundador. Larry Ellison encurtou a distância para Elon Musk na disputa pelo posto de homem mais rico do mundo. Segundo a Bloomberg, sua fortuna aumentou em US$ 70 bilhões após a valorização da companhia.

Aos 81 anos, Ellison é presidente do conselho e diretor de tecnologia da Oracle, e a maior parte de sua riqueza está vinculada às ações da empresa. Com o salto nos papéis, seu patrimônio chegou a US$ 364 bilhões, contra US$ 384 bilhões de Musk, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Na véspera, a Forbes publicou a nova edição da lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, que somam juntas um recorde de US$ 6,6 trilhões. Musk lidera com US$ 428 bilhões, seguido por Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Bernard Arnault.