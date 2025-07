Escalada das ações da Oracle pode levar empresa a atingir feito que só 13 empresas conseguiram

A Oracle, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas em nuvem, está cada vez mais perto de alcançar um feito que apenas 13 outras empresas dos Estados Unidos conseguiram. Com as ações da empresa subindo acima de 3% nesta quinta-feira, 17, a companhia chegou a um valor de mercado próximo a US$ 700 bilhões.

Os papéis da empresa de tecnologia listada atingiram uma nova máxima de fechamento de US$ 248,75. Caso se valorizem a mais de US$ 249,21 nesta sexta-feira, as ações atingirão um valor de mercado de US$ 700 bilhões.

No último mês, os papéis da Oracle avançaram 19%. No intervalo de um ano, os ganhos chegam a quase 80%.

Os ganhos da empresa no mercado de capitais contribuíram para que o patrimônio de seu cofundador, Larry Ellison, ultrapassasse os de multibilionários Mark Zuckerberg, da Meta; e Jeff Bezos, da Amazon. Hoje, ele é tido como o segundo homem mais rico do mundo, atrás apenas de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX.

Projeção positiva

A Oracle divulgou em junho um acordo que, segundo ela, adicionaria mais de US$ 30 bilhões em receita anual a partir de 2028.

Os analistas agora esperam que o negócio da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) represente 53% da receita no ano fiscal de 2029, contra sua estimativa anterior de 50%.

Diversas casas de análises americanas estão elevando o preço alvo da Oracle para US$ 270, um ganho potencial de 8,5% frente ao patamar atual.

"É claro que muitas boas notícias já estão precificadas, mas achamos que a Oracle está pronta para aumentar suas metas de longo prazo no dia do analista de outubro - e poucos outros nomes de tecnologia estão mostrando esse tipo de aceleração de receita em escala", escreveu a assessoria de investimentos Evercore em relatório para clientes.