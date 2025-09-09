Negócios

Musk, Zuckerberg e Bezos: os americanos mais ricos de 2025, segundo a Forbes

A Forbes revelou sua lista dos americanos mais ricos de 2025, com Elon Musk no topo, seguido por Larry Ellison, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos

Liista das Forbes: saiba quem são os mais ricos dos EUA (Wikimedia Commons)

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09h38.

Nos Estados Unidos, as 400 pessoas mais ricas, juntas, somam um patrimônio recorde de cerca de US$ 6,6 trilhões, segundo a Forbes. Elon Musk, o CEO da Tesla (TSLA), segue como o homem mais rico do mundo, com riqueza estimada em US$ 428 bilhões.

Elon Musk, embora tenha nascido na África do Sul, está na lista dos bilionários mais ricos dos Estados Unidos porque é naturalizado americano.

Ele possui cidadania dos EUA, onde está sediado a maior parte de suas operações empresariais, como Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter).  

Os ventos têm sido favoráveis para os bilionários dos EUA. Mesmo com o risco de uma recessão preocupando os mercados e com as tarifas do presidente americano, Donald Trump, a fortuna dos mais ricos só cresceu. No último ano, a riqueza do grupo subiu cerca de US$ 1,2 trilhão, impulsionado pela valorização das ações e pelo avanço da inteligência artificial (IA), segundo a Forbes

Além de Musk, os outros quatro bilionários mais ricos do mundo, são Larry Ellison, fundador da Oracle, com cerca de US$ 270,9 bilhões; Mark Zuckerberg, da Meta, que detém aproximadamente US$ 253 bilhões; Jeff Bezos, da Amazon, com uma fortuna em torno de US$ 240,9 bilhões; e Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH, com patrimônio estimado em US$ 154,1 bilhões

Veja quem são os 50 mais ricos dos EUA:

NomePatrimônio líquido
Elon MuskUS$ 428 bilhões
Larry EllisonUS$ 276 bilhões
Mark ZuckerbergUS$ 253 bilhões
Jeff BezosUS$ 241 bilhões
Larry PageUS$ 179 bilhões
Sergey BrinUS$ 166 bilhões
Steve BallmerUS$ 153 bilhões
Jensen HuangUS$ 151 bilhões
Warren BuffettUS$ 150 bilhões
Michael DellUS$ 129 bilhões
Rob Walton e famíliaUS$ 118 bilhões
Jim Walton e famíliaUS$ 115 bilhões
Michael BloombergUS$ 109 bilhões
Bill GatesUS$ 107 bilhões
Alice WaltonUS$ 106 bilhões
Julia Koch e famíliaUS$ 81,2 bilhões
Charles Koch e famíliaUS$ 73,8 bilhões
Thomas PeterffyUS$ 73,3 bilhões
Jeff YassUS$ 65,7 bilhões
Stephen SchwarzmanUS$ 51,9 bilhões
Ken GriffinUS$ 50,4 bilhões
Jaqueline MarsUS$ 42,2 bilhões
João MarsUS$ 42,2 bilhões
Lucas WaltonUS$ 39,8 bilhões
Miriam Adelson e famíliaUS$ 37,9 bilhões
Phil Knight e famíliaUS$ 35,7 bilhões
Abigail JohnsonUS$ 35 bilhões
MacKenzie ScottUS$ 33,9 bilhões
Marilyn Simons e famíliaUS$ 32,5 bilhões
Thomas Frist, Jr. e famíliaUS$ 32,4 bilhões
Len BlavatnikUS$ 31 bilhões
Elaine Marshall e famíliaUS$ 30,9 bilhões
Melinda French GatesUS$ 29 bilhões
Henrique SamueliUS$ 27,7 bilhões
Lyndal Stephens Greth e famíliaUS$ 27,4 bilhões
Eric SchmidtUS$ 26,8 bilhões
Daniel GilbertUS$ 26,7 bilhões
Rupert Murdoch e famíliaUS$ 24,1 bilhões
Roberto PeraUS$ 24 bilhões
Peter ThielUS$ 23,9 bilhões
Jerry Jones e famíliaUS$ 19,6 bilhões
