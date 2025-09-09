Musk, Zuckerberg e Bezos: os americanos mais ricos de 2025, segundo a Forbes

Nos Estados Unidos, as 400 pessoas mais ricas, juntas, somam um patrimônio recorde de cerca de US$ 6,6 trilhões, segundo a Forbes. Elon Musk, o CEO da Tesla (TSLA), segue como o homem mais rico do mundo, com riqueza estimada em US$ 428 bilhões.
Elon Musk, embora tenha nascido na África do Sul, está na lista dos bilionários mais ricos dos Estados Unidos porque é naturalizado americano.
Ele possui cidadania dos EUA, onde está sediado a maior parte de suas operações empresariais, como Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter).
Os ventos têm sido favoráveis para os bilionários dos EUA. Mesmo com o risco de uma recessão preocupando os mercados e com as tarifas do presidente americano, Donald Trump, a fortuna dos mais ricos só cresceu. No último ano, a riqueza do grupo subiu cerca de US$ 1,2 trilhão, impulsionado pela valorização das ações e pelo avanço da inteligência artificial (IA), segundo a Forbes.
Veja quem são os 50 mais ricos dos EUA:
|Nome
|Patrimônio líquido
|Elon Musk
|US$ 428 bilhões
|Larry Ellison
|US$ 276 bilhões
|Mark Zuckerberg
|US$ 253 bilhões
|Jeff Bezos
|US$ 241 bilhões
|Larry Page
|US$ 179 bilhões
|Sergey Brin
|US$ 166 bilhões
|Steve Ballmer
|US$ 153 bilhões
|Jensen Huang
|US$ 151 bilhões
|Warren Buffett
|US$ 150 bilhões
|Michael Dell
|US$ 129 bilhões
|Rob Walton e família
|US$ 118 bilhões
|Jim Walton e família
|US$ 115 bilhões
|Michael Bloomberg
|US$ 109 bilhões
|Bill Gates
|US$ 107 bilhões
|Alice Walton
|US$ 106 bilhões
|Julia Koch e família
|US$ 81,2 bilhões
|Charles Koch e família
|US$ 73,8 bilhões
|Thomas Peterffy
|US$ 73,3 bilhões
|Jeff Yass
|US$ 65,7 bilhões
|Stephen Schwarzman
|US$ 51,9 bilhões
|Ken Griffin
|US$ 50,4 bilhões
|Jaqueline Mars
|US$ 42,2 bilhões
|João Mars
|US$ 42,2 bilhões
|Lucas Walton
|US$ 39,8 bilhões
|Miriam Adelson e família
|US$ 37,9 bilhões
|Phil Knight e família
|US$ 35,7 bilhões
|Abigail Johnson
|US$ 35 bilhões
|MacKenzie Scott
|US$ 33,9 bilhões
|Marilyn Simons e família
|US$ 32,5 bilhões
|Thomas Frist, Jr. e família
|US$ 32,4 bilhões
|Len Blavatnik
|US$ 31 bilhões
|Elaine Marshall e família
|US$ 30,9 bilhões
|Melinda French Gates
|US$ 29 bilhões
|Henrique Samueli
|US$ 27,7 bilhões
|Lyndal Stephens Greth e família
|US$ 27,4 bilhões
|Eric Schmidt
|US$ 26,8 bilhões
|Daniel Gilbert
|US$ 26,7 bilhões
|Rupert Murdoch e família
|US$ 24,1 bilhões
|Roberto Pera
|US$ 24 bilhões
|Peter Thiel
|US$ 23,9 bilhões
|Jerry Jones e família
|US$ 19,6 bilhões