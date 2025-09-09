Musk, Zuckerberg e Bezos: os americanos mais ricos de 2025, segundo a Forbes

Nos Estados Unidos, as 400 pessoas mais ricas, juntas, somam um patrimônio recorde de cerca de US$ 6,6 trilhões, segundo a Forbes. Elon Musk, o CEO da Tesla (TSLA), segue como o homem mais rico do mundo, com riqueza estimada em US$ 428 bilhões.

Elon Musk, embora tenha nascido na África do Sul, está na lista dos bilionários mais ricos dos Estados Unidos porque é naturalizado americano.

Ele possui cidadania dos EUA, onde está sediado a maior parte de suas operações empresariais, como Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter).

Os ventos têm sido favoráveis para os bilionários dos EUA. Mesmo com o risco de uma recessão preocupando os mercados e com as tarifas do presidente americano, Donald Trump, a fortuna dos mais ricos só cresceu. No último ano, a riqueza do grupo subiu cerca de US$ 1,2 trilhão, impulsionado pela valorização das ações e pelo avanço da inteligência artificial (IA), segundo a Forbes.

Além de Musk, os outros quatro bilionários mais ricos do mundo, são Larry Ellison, fundador da Oracle, com cerca de US$ 270,9 bilhões; Mark Zuckerberg, da Meta, que detém aproximadamente US$ 253 bilhões; Jeff Bezos, da Amazon, com uma fortuna em torno de US$ 240,9 bilhões; e Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH, com patrimônio estimado em US$ 154,1 bilhões.

Veja quem são os 50 mais ricos dos EUA: