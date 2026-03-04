O que o CEO do maior banco dos EUA espera do conflito no Irã

Para o CEO do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, Jamie Dimon, o impacto econômico do conflito envolvendo o Irã dependerá da duração da guerra. Se o confronto se prolongar, os efeitos podem se tornar imprevisíveis, com a inflação despontando como o principal vetor de risco para os mercados e para a economia global.

Dimon afirmou à Bloomberg que, se a guerra for curta, mesmo com o petróleo indo para US$ 100, não haverá um grande efeito. Por outro lado, segundo ele, se a guerra se prolongar, todas as apostas caem por terra.

A declaração ocorre em um momento em que os mercados têm reagido de maneira relativamente contida às tensões geopolíticas. Dimon observou que, historicamente, conflitos armados provocam reações iniciais nos ativos, mas raramente geram efeitos duradouros.

Ele ponderou, no entanto, que o cenário atual é mais complexo do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, destacando o entrelaçamento de riscos geopolíticos que envolve Irã, Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, China e outras nações.

Para o executivo, os preços dos ativos estão elevados e os spreads de crédito, comprimidos, refletindo confiança de que o cenário continuará benigno. A inflação é, assim, o principal fator de risco.

O CEO afirmou que a inflação, apesar de ter desacelerado, permanece como um fator de incômodo. Segundo ele, o índice se estabilizou em torno de 3%, nível que ainda impõe cautela e impede um ambiente econômico plenamente favorável.

Já o petróleo é apenas um dos componentes de pressão — reacendendo o temor de uma crise —, que também inclui custos médicos, construção, seguros e salários.

Um choque mais persistente de energia, em caso de guerra prolongada, poderia reverter a trajetória de desinflação e reprecificar ativos.

Geopolítica como força estrutural

Dimon caracterizou a geopolítica como "grandes placas tectônicas em movimento", que podem não produzir efeitos imediatos, mas têm potencial para gerar consequências estruturais no médio e longo prazo.

Ele lembrou que conflitos passados nem sempre impactaram a economia no curto prazo, mas deixaram marcas duradouras ao longo de décadas.

Apesar dos riscos, o CEO do JP Morgan afirmou que a economia americana segue resiliente no momento, com atividade sólida e apetite por investimento.

Ele ponderou, além disso, que as probabilidades de um cenário adverso são maiores do que parte do mercado parece precificar.

Duração da guerra é determinante

Ao tratar do Oriente Médio, Dimon adotou tom cautelosamente otimista, dizendo que, a depender dos desdobramentos, o momento também pode abrir espaço para rearranjos diplomáticos e maior estabilidade regional.

O desfecho, no entanto, dependerá da evolução do conflito. Em sua avaliação, o fator determinante permanece o mesmo: a duração da guerra.

Se o confronto se prolongar, os impactos podem extrapolar o petróleo e atingir inflação, crédito e confiança, com efeitos imprevisíveis para a economia global.